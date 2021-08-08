«Пари Сен-Жермен» стартовал в чемпионате Франции по футболу с волевой победы над «Труа»

Для Хакими этот гол стал первым в составе команды из Парижа. 22-летний защитник перешел в ПСЖ летом из миланского «Интера». Новички клуба защитник Серхио Рамос и голкипер Джанлуиджи Доннарумма, а также защитник Маркиньос, полузащитники Анхель Ди Мария, Марко Верратти, и нападающий Неймар не попали в заявку на матч.