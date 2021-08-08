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00:21 (мск), источник: ТАСС

«Пари Сен-Жермен» стартовал в чемпионате Франции по футболу с волевой победы над «Труа»

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу парижского клуба.

ПСЖ
ТруаЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

ТАСС, 7 августа. «Пари Сен-Жермен» со счетом 2:1 обыграл «Труа» в гостевом матче первого тура чемпионата Франции по футболу.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Ашраф Хакими (19-я минута) и Мауро Икарди (21-я). У проигравших отличился Уалид Эль-Хаджам (9-я минута).

Для Хакими этот гол стал первым в составе команды из Парижа. 22-летний защитник перешел в ПСЖ летом из миланского «Интера». Новички клуба защитник Серхио Рамос и голкипер Джанлуиджи Доннарумма, а также защитник Маркиньос, полузащитники Анхель Ди Мария, Марко Верратти, и нападающий Неймар не попали в заявку на матч.

ПСЖ выигрывал чемпионат Франции в шести из последних восьми сезонов. Действующим чемпионом является «Лилль».

Во втором туре ПСЖ 14 августа примет «Страсбур». Новички элитного дивизиона «Труа» и «Клермон» встретятся днем позднее.

Труа
1:2
Первый тайм: 1:2
ПСЖ
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