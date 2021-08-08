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10:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Президент «Барселоны» подтвердил переход Месси в «ПСЖ»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил, что нападающий Лионель Месси станет игроком «Пари Сен-Жермен».

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Источник: Reuters
Месси перейдёт в «ПСЖ». Я бы хотел, чтобы он остался в «Барселоне», но этого не произойдёт. Я сделал всё возможное для того, чтобы он остался.
Жоан Лапорта
президент футбольного клуба «Барселона»

Напомним, 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать контрактное соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.

Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2005 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня. В минувшем сезоне нападающий провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.

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