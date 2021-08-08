«Мне очень тяжело. Я не был к этому готов. В прошлом году — да, но не сейчас». Главное из прощального выступления Месси
Лео дал волю эмоциям и ответил на самые важные вопросы.
Лео дал волю эмоциям и ответил на самые важные вопросы.
«Я думал, что мы останемся дома. Мы хотели остаться здесь и наслаждаться жизнью как в личном плане, так и в профессиональном, но сегодня я вынужден попрощаться. Я прожил в Каталонии всю свою жизнь, приехал сюда еще ребенком, а теперь, спустя 21 год, у меня жена и дети. Мои дети так же наполовину аргентинцы, наполовину каталонцы. И я пообещал им, что мы вернемся, потому что здесь наш дом».
«Я отдал этому клубу все и покидаю его счастливым. Хотел бы я попрощаться при других обстоятельствах. Никогда не представлял себе последний день в “Барселоне”, но предпочел бы, чтобы на трибунах были болельщики. Хотел бы в последний раз услышать их аплодисменты. Очень скучаю по нашим болельщикам».
«Очень сложно выбрать. Пожалуй, дебютный матч, потому что тогда все началось, а моя мечта стала реальностью».
«Мы обо всем договорились, но
«Я все еще не могу в полной мере осознать, что покидаю клуб и город, что моя жизнь полностью меняется. Теперь мне надо начинать с нуля. Моей семье тоже тяжело покидать город. Но мы справимся. Это сложные перемены, но их необходимо принять».
«Мы можем договориться с «ПСЖ», но на данную минуту я ничего ни с кем не согласовывал. Сразу после
«Он происходит сейчас. У меня было много разных сложных моментов, много поражений, но то, что я не смогу пойти на тренировку, вернуться на привычное поле — это конец. Мне очень грустно, я не хотел покидать клуб, который люблю всей душой».
«Это лучший клуб в мире, здесь блестящая команда. Игроки приходят и уходят — это так, и [президент Жоан] Лапорта верно заметил, что интересы клуба стоят выше интересов любого игрока. Болельщики привыкнут, так всегда происходит. У “Барселоны” очень хорошие футболисты, поэтому все будет хорошо».
«Все, что я знаю — контракт невозможно подписать
«Это просто совпадение. Мы тогда шутили, они все говорили — приезжай в Париж, но не всерьез. А потом случилось то, что случилось. Это был просто момент встречи с друзьями».
«Хави и Иньеста уехали далеко, а мне придется играть против “Барселоны”? Люди знают, насколько я люблю соревноваться и хочу побеждать. В последние годы моей карьеры я хочу бороться за титулы. Поздравляю Дани Алвеса [с победой на Олимпийских играх], я хочу завоевать больше титулов, чем он. Я не так уж и отстаю и попытаюсь его обойти».
«Не знаю, сколько еще продержусь на вершине. Посмотрим, как отреагирует мой организм. У меня не было серьезных травм. Но я понимаю, что все вещи подходят к концу. Мои друзья, уже завершившие карьеру, рассказывали, что менять стиль жизни очень сложно, поэтому я хочу продолжать играть».
«Я бы хотел выиграть еще одну Лигу чемпионов. Мы проиграли полуфинал “Ливерпулю”, доходили до полуфинала с Пепом… Мое мнение — мы могли выиграть еще раз. Но я свои цели выполнил».
«Я предложил снизить зарплату по контракту на 50%, и “Барселона” больше ни о чем не просила. Слухи о том, что я просил еще 30% — это ложь. В прессе вообще писали много неправды».
«Нет, мы сделали все возможное, но этого оказалось недостаточно. Когда редко говоришь, за тебя начинают говорить другие. Но не всегда правду. Могу говорить только за себя: я всегда был честен и никого не обманывал. Для меня это было самым важным».