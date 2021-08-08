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13:57 (мск), источник: Матч ТВ

«Мне очень тяжело. Я не был к этому готов. В прошлом году — да, но не сейчас». Главное из прощального выступления Месси

Лео дал волю эмоциям и ответил на самые важные вопросы.

Барселона
ПСЖЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

  • 5 августа «Барселона» объявила о том, что Лионель Месси не продлит контракт с клубом, аргументировав это финансовыми и структурными препятствиями со стороны Ла Лиги.
  • Аргентинец играл в испанском коллективе с 2003 года, десять раз выиграв чемпионат Испании и четырежды победив в Лиге чемпионов.
  • Сегодня на «Камп Ноу» нападающий дал прощальную пресс-конференцию, разрыдавшись перед ее началом и с трудом сдерживая слезы в дальнейшем.

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О расставании

«Я думал, что мы останемся дома. Мы хотели остаться здесь и наслаждаться жизнью как в личном плане, так и в профессиональном, но сегодня я вынужден попрощаться. Я прожил в Каталонии всю свою жизнь, приехал сюда еще ребенком, а теперь, спустя 21 год, у меня жена и дети. Мои дети так же наполовину аргентинцы, наполовину каталонцы. И я пообещал им, что мы вернемся, потому что здесь наш дом».

«Я отдал этому клубу все и покидаю его счастливым. Хотел бы я попрощаться при других обстоятельствах. Никогда не представлял себе последний день в “Барселоне”, но предпочел бы, чтобы на трибунах были болельщики. Хотел бы в последний раз услышать их аплодисменты. Очень скучаю по нашим болельщикам».

О главном моменте в карьере

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«Очень сложно выбрать. Пожалуй, дебютный матч, потому что тогда все началось, а моя мечта стала реальностью».

О попытках продлить контракт с «Барселоной»

«Мы обо всем договорились, но из-за правил Ла Лиги это оказалось невозможно. Сделала ли “Барселона” все, чтобы удержать меня? Не знаю, я могу говорить только за себя — я сделал для этого все. Я сделал все, потому что очень хотел остаться».

О переезде

«Я все еще не могу в полной мере осознать, что покидаю клуб и город, что моя жизнь полностью меняется. Теперь мне надо начинать с нуля. Моей семье тоже тяжело покидать город. Но мы справимся. Это сложные перемены, но их необходимо принять».

О контракте с «ПСЖ»

«Мы можем договориться с «ПСЖ», но на данную минуту я ничего ни с кем не согласовывал. Сразу после пресс-релиза [на официальном сайте «Барселоны"] я получил много звонков, многие клубы проявили интерес. Прямо сейчас мы еще ничего ни с кем не подписали, надо обговорить множество нюансов».

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О самом сложном моменте в карьере

«Он происходит сейчас. У меня было много разных сложных моментов, много поражений, но то, что я не смогу пойти на тренировку, вернуться на привычное поле — это конец. Мне очень грустно, я не хотел покидать клуб, который люблю всей душой».

О будущем «Барселоны»

«Это лучший клуб в мире, здесь блестящая команда. Игроки приходят и уходят — это так, и [президент Жоан] Лапорта верно заметил, что интересы клуба стоят выше интересов любого игрока. Болельщики привыкнут, так всегда происходит. У “Барселоны” очень хорошие футболисты, поэтому все будет хорошо».

О причинах ухода

«Все, что я знаю — контракт невозможно подписать из-за правил Ла Лиги, из-за долгов клуба, которые нельзя умножать дальше. Не хочу сказать ничего плохого в адрес [президента Ла Лиги Хавьера] Тебаса. Мы виделись всего пару раз, он всегда был приветлив. У меня нет никаких проблем с Тебасом».

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О совместной фотографии с футболистами «ПСЖ» несколько дней назад

«Это просто совпадение. Мы тогда шутили, они все говорили — приезжай в Париж, но не всерьез. А потом случилось то, что случилось. Это был просто момент встречи с друзьями».

О соперничестве с «Барселоной» в будущем

«Хави и Иньеста уехали далеко, а мне придется играть против “Барселоны”? Люди знают, насколько я люблю соревноваться и хочу побеждать. В последние годы моей карьеры я хочу бороться за титулы. Поздравляю Дани Алвеса [с победой на Олимпийских играх], я хочу завоевать больше титулов, чем он. Я не так уж и отстаю и попытаюсь его обойти».

О возможном завершении карьеры

«Не знаю, сколько еще продержусь на вершине. Посмотрим, как отреагирует мой организм. У меня не было серьезных травм. Но я понимаю, что все вещи подходят к концу. Мои друзья, уже завершившие карьеру, рассказывали, что менять стиль жизни очень сложно, поэтому я хочу продолжать играть».

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Как менялся имидж Месси

О Лиге чемпионов

«Я бы хотел выиграть еще одну Лигу чемпионов. Мы проиграли полуфинал “Ливерпулю”, доходили до полуфинала с Пепом… Мое мнение — мы могли выиграть еще раз. Но я свои цели выполнил».

О снижении зарплаты

«Я предложил снизить зарплату по контракту на 50%, и “Барселона” больше ни о чем не просила. Слухи о том, что я просил еще 30% — это ложь. В прессе вообще писали много неправды».

О том, не считает ли он, что его обманули

«Нет, мы сделали все возможное, но этого оказалось недостаточно. Когда редко говоришь, за тебя начинают говорить другие. Но не всегда правду. Могу говорить только за себя: я всегда был честен и никого не обманывал. Для меня это было самым важным».

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