«Тоттенхэм» обыграл «Арсенал» благодаря голу Сона

Первый тур английской Премьер-лиги запланирован на 13—15 августа . В 1-м туре действующий чемпион «Манчестер Сити» сыграет на выезде с «Тоттенхэм Хотспур». «Ливерпуль», как и два года назад, встретится с «Норвич Сити», который вернулся в высший дивизион из Чемпионшипа. «Манчестер Юнайтед» примет «Лидс Юнайтед». «Арсенал» в первом матче тура встретится с «Брентфордом».