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18:16 (мск), источник: Чемпионат.com

«Тоттенхэм» обыграл «Арсенал» благодаря голу Сона

В товарищеском матче «Тоттенхэм Хотспур» переиграл «Арсенал». Встреча проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершилась со счётом 1:0.

Тоттенхэм Хотспур
АрсеналЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Единственный мяч на 79-й минуте забил нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин, голевую передачу отдал Джафет Танганга.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом (Западный Йоркшир, Англия).

Первый тур английской Премьер-лиги запланирован на 13—15 августа. В 1-м туре действующий чемпион «Манчестер Сити» сыграет на выезде с «Тоттенхэм Хотспур». «Ливерпуль», как и два года назад, встретится с «Норвич Сити», который вернулся в высший дивизион из Чемпионшипа. «Манчестер Юнайтед» примет «Лидс Юнайтед». «Арсенал» в первом матче тура встретится с «Брентфордом».

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