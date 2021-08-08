«Тобол» вырвал победу на 92-й минуте и возглавил группу в Кубке Казахстана

Игра в Костанае завершилась со счетом 2:1. Гости открыли счет на 44-й минуте, а автором мяча стал Бауыржан Байтана. Футболисты «Тобола» отыгрались на 69-й минуте благодаря голу Игоря Сергеева, а победу принес Абилгазы Султан.

Теперь у «Тобола» девять очков, столько же сколько и у «Тараза», но костанайцы вышли в лидеры группы за счет дополнительных показателей. Также на выход в плей-офф Кубка Казахстана претендует клуб первой лиги «Махтаарал», который с восемью очками занимает третье место. А «Атырау» с двумя баллами занимает последнее место и лишился шансов подняться выше и выйти из группы.