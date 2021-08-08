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18:45 (мск), источник: Sport24

18-летний россиянин Михайлов забил первый гол за «Шальке» в матче Кубка Германии

Атакующий полузащитник «Шальке» Ярослав Михайлов отличился в матче 1-го раунда Кубка Германии с «Филлингеном» (4:1).

Шальке-04Чемпионат Германии: таблица и календарь
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18-летний россиянин вышел на поле на 70-й минуте встречи при счете 3:1 и через 9 минут увеличил преимущество своей команды. Это первый гол Михайлова в немецком клубе. До этого он отметился результативной передачей в матче Второй Бундеслиги с «Хольштайном» (3:0).

Отметим, что права на российского футболиста принадлежат «Зениту». Срок аренды в «Шальке» истекает 30 июня 2022 года.

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