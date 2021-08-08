Месси: Я ухожу из «Барселоны», но это не прощание, увидимся позже

«Мне бы хотелось уйти по-другому, хотя я полагаю, что прощание никогда не может быть чем-то приятным… Я хотел бы продолжить играть здесь, я сделал всё от себя зависящее, и в конце концов этого не произошло. У меня есть только слова благодарности всем тем, кто был со мной в клубе столько лет. И для наших фанатов за то, что они отдали мне всю свою любовь, и что я попытался ответить им тем же. Я делал всё для этой футболки “Барселоны”. Я ухожу, но это не прощание, увидимся позже», — написал Месси.