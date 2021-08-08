«Кайрат» спасли от вылета из Кубка Казахстана

Игра в Туркестане завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, а единственный гол на 28-й минуте забил Талгат Кусяпов.

В случае победы «Турана» в плей-офф досрочно бы выходили «Каспий», который вышел из группы еще до этой игры, и туркестанцы. Но теперь судьба второй путевки решится в последнем туре, где сыграют «Каспий» — «Кайрат» и «Жетысу» — «Туран».