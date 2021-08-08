«Кайрат» спасли от вылета из Кубка Казахстана
«Каспий» обыграл «Туран» в пятом туре группового этапа и помог «Кайрату» не вылететь из Кубка Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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КайратЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
«Каспий» обыграл «Туран» в пятом туре группового этапа и помог «Кайрату» не вылететь из Кубка Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Игра в Туркестане завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, а единственный гол на 28-й минуте забил Талгат Кусяпов.
В случае победы «Турана» в