«Реал» сыграл вничью с «Миланом». Бэйл не забил пенальти, Лунин отыграл один тайм

«Реал» сыграл вничью с «Миланом». Бэйл не забил пенальти, Лунин отыграл один тайм

Мадридский «Реал» и «Милан» не выявили победителя в товарищеской встрече, которая проходила в Клагенфурте (Австрия).