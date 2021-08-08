«Реал» сыграл вничью с «Миланом». Бэйл не забил пенальти, Лунин отыграл один тайм
Мадридский «Реал» и «Милан» не выявили победителя в товарищеской встрече, которая проходила в Клагенфурте (Австрия).
Милан
Реал
Матч закончился нулевой ничьей. На 41-й минуте «сливочные» могли открыть счет в матче, однако полузащитник команды Гарет Бэйл не реализовал пенальти. Удар валлийца с точки отразил новый вратарь россонери Майк Меньян.
В первом тайме ворота «Реала» защищал Тибо Куртуа. После перерыва вместо бельгийца на поле вышел украинский голкипер Андрей Лунин.