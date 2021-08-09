ЛГБТ-фанаты «Тоттенхэма» поддержали Сака антирасистским баннером на игре с «Арсеналом»

По ходу игры на поле появился полузащитник «канониров» Букайо Сака, который подвергся критике от публики после незабитого решающего пенальти в финале Евро-2020. Болельщики «шпор» встретили его выход аплодисментами.

Также ЛГБТ-группа фанатов «Тоттенхэма» вывесила баннер «Северный Лондон поддерживает Букайо Сака и всех игроков в борьбе с расизмом и дискриминацией». В сообщении в ее твиттере отмечается, что «некоторые вещи важнее, чем вражда между клубами».