ЛГБТ-фанаты «Тоттенхэма» поддержали Сака антирасистским баннером на игре с «Арсеналом»
Чемпионат Англии: таблица и календарь
«Арсенал» проиграл «Тоттенхэму» (0:1) в товарищеском матче.
«Арсенал» проиграл «Тоттенхэму» (0:1) в товарищеском матче.
По ходу игры на поле появился полузащитник «канониров» Букайо Сака, который подвергся критике от публики после незабитого решающего пенальти в финале Евро-2020. Болельщики «шпор» встретили его выход аплодисментами.
Также
Рэшфорда, Санчо и Сака оскорбляют в соцсетях. За дело взялась полиция, травлю осудил премьер Борис Джонсон.