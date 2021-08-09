Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Урал
Футбол. Первый дивизион
8.08
Алания
Кубань
32
Футбол. Первый дивизион
8.08
Балтика
Нефтехимик
00
Футбол. Премьер-лига
8.08
Рубин
Ахмат
21
Футбол. Премьер-лига
8.08
Динамо
ЦСКА
21
Футбол. Зарубежный
8.08
Монпелье
Марсель
23
Все события
Фоторепортажи
14Красильников и Стояновский выиграли первые в истории России медали Олимпиады в пляжном волейболе
16Карпин с женой на игре «Спартака», секретная записка Витории и эмоции Кержакова: новое поражение красно-белых
10:26 (мск), источник: Sports.Ru

ЛГБТ-фанаты «Тоттенхэма» поддержали Сака антирасистским баннером на игре с «Арсеналом»

«Арсенал» проиграл «Тоттенхэму» (0:1) в товарищеском матче.

Чемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2021

По ходу игры на поле появился полузащитник «канониров» Букайо Сака, который подвергся критике от публики после незабитого решающего пенальти в финале Евро-2020. Болельщики «шпор» встретили его выход аплодисментами.

Также ЛГБТ-группа фанатов «Тоттенхэма» вывесила баннер «Северный Лондон поддерживает Букайо Сака и всех игроков в борьбе с расизмом и дискриминацией». В сообщении в ее твиттере отмечается, что «некоторые вещи важнее, чем вражда между клубами».

Во время загрузки произошла ошибка.

Рэшфорда, Санчо и Сака оскорбляют в соцсетях. За дело взялась полиция, травлю осудил премьер Борис Джонсон.

Читайте также
 Год назад она чуть не погибла, а теперь возвращается в спорт
Самая сексуальная спортсменка по версии медиа. 18+
ОКР – 0, соперники – 6. Почему мы проиграли все финалы в Токио?
Судья из Украины пояснила, почему поражение Авериных справедливо
Клуб АПЛ попытается увести Месси из-под носа у «ПСЖ»
Тренер Линой Ашрам отреагировала на жалобы России на судейство
Вратарь «Ахмата»: Миллионы людей видели, что это не красная
Россия продолжит выступать под флагом ОКР и музыкой Чайковского
Главный тренер «Барселоны»: У нас есть кем заменить Месси
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь