Матч «Монпелье» — «Марсель» прерван из-за поведения болельщиков
Матч первого тура чемпионата Франции «Монпелье» — «Марсель» прерван
Марсель
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Матч первого тура чемпионата Франции «Монпелье» — «Марсель» прерван
Во время празднования гола «Марселя» болельщики бросали бутылки на поле и разбили губу игроку гостей Валентену Ронжье, находившемуся в запасе. Диктор попросил болельщиков успокоиться, но через пять минут на газон вновь полетели бутылки.
Главный арбитр Жереми Пиньяр прервал матч. О его возобновлении будет сообщено дополнительно. По ходу матча гости ведут 3:2.
По данным Amazon, зритель, который попал в Ронжье бутылкой, был идентифицирован и выведен со стадиона.