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00:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Матч «Монпелье» — «Марсель» прерван из-за поведения болельщиков

Матч первого тура чемпионата Франции «Монпелье» — «Марсель» прерван из-за поведения болельщиков хозяев.

Марсель
МонпельеЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Во время празднования гола «Марселя» болельщики бросали бутылки на поле и разбили губу игроку гостей Валентену Ронжье, находившемуся в запасе. Диктор попросил болельщиков успокоиться, но через пять минут на газон вновь полетели бутылки.

Главный арбитр Жереми Пиньяр прервал матч. О его возобновлении будет сообщено дополнительно. По ходу матча гости ведут 3:2.

По данным Amazon, зритель, который попал в Ронжье бутылкой, был идентифицирован и выведен со стадиона.

Монпелье
2:3
Первый тайм: 2:0
Марсель
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