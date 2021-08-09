Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Урал
Футбол. Зарубежный
8.08
Монпелье
Марсель
23
Футбол. Премьер-лига
8.08
Динамо
ЦСКА
21
Футбол. Премьер-лига
8.08
Рубин
Ахмат
21
Футбол. Первый дивизион
8.08
Алания
Кубань
32
Футбол. Первый дивизион
8.08
Балтика
Нефтехимик
00
Все события
Фоторепортажи
11Глушаков отменил дебютную победу Семина в «Ростове»
16Карпин с женой на игре «Спартака», секретная записка Витории и эмоции Кержакова: новое поражение красно-белых
09:35 (мск), источник: Чемпионат.com

«Тоттенхэм» может составить конкуренцию «ПСЖ» в борьбе за Лионеля Месси

Руководство лондонского «Тоттенхэм Хотспур» может совершить шокирующий переход 34-летнего аргентинского нападающего Лионеля Месси, находящегося в статусе свободного агента после истечения контракта с «Барселоной». Об этом информирует Football Espana со ссылкой на Daily Express.

Чемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

Как отмечает источник, «Тоттенхэм» уже планирует жизнь без Гарри Кейна и с дополнительными € 118 млн в дополнение к уже существующему внушительному трансферному бюджету. Именно поэтому «шпоры» могут посоперничать с французским «Пари Сен-Жермен», который считается фаворитом в гонке за подписание Лионеля Месси.

Напомним, 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.

Во время загрузки произошла ошибка.

Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2005 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня. В минувшем сезоне 34-летний форвард провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач. Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта объявил, что Месси продолжит карьеру в «ПСЖ».

Читайте также
 Американская гимнастка Байлз провалилась на Олимпиаде!
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
Быстрее, выше, честнее: итоги Олимпиады-2020 для России
«Ростов» упустил победу в первом матче под руководством Семина
«Динамо» одержало волевую победу над ЦСКА в московском дерби
«Рубин» приобрел защитника сборной Туниса из Серии А
Тренер Линой Ашрам отреагировала на жалобы России на судейство
«Реал» сыграл вничью с «Миланом», Бэйл не забил пенальти
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь