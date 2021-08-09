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11:46 (мск), источник: Чемпионат.com

В «Баварии» подтвердили интерес к Эрлингу Холанду

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич подтвердил, что мюнхенский клуб заинтересован в услугах нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

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Источник: AP 2021

«Холанд — один из лучших футболистов. Его, вероятно, хочет заполучить весь мир. Конечно, мы следим за ним. Иначе мы были бы просто любителями», — приводит слова Салихамиджича Sport1.de.

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Холанд перешёл в «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» в январе 2020 года. Контракт норвежца со «шмелями» рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2020/2021 форвард сыграл за «Боруссию» 40 матчей, в которых забил 40 голов и отдал 11 голевых передач.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 130 млн. Ранее сообщалось, что в услугах Холанда заинтересован «Челси».

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