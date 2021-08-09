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14:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Агуэро из-за травмы выбыл не менее чем на два месяца

Форвард «Барселоны» Серхио Агуэро пропустит начало нового сезона, сообщает AS.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021

По данным источника, в ходе медобследования у аргентинского новичка команды выявили серьёзное повреждение связки голеностопного сустава.

Ожидается, что в лучшем случае он вернётся на поле в октябре. Таким образом, футболист пропустит около восьми недель.

Из-за повреждения Агуэро пропустит матч за Кубок Гампера с «Ювентусом». Встреча закончилась победой каталонцев со счётом 3:0.

Агуэро перешёл в «Барселону» во время межсезонья. Он подписал контракт с каталонцами после того, как истекло его соглашение с «Манчестер Сити».

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее появились слухи о возможном уходе Агуэро. СМИ утверждали, что аргентинец рассматривает возможность разрыва контракта из-за того, что в клубе не остаётся капитан команды Лионель Месси. Но в дальнейшем Агуэро подтвердил, что будет выступать за «Барселону» в новом сезоне.

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