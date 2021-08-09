Агуэро из-за травмы выбыл не менее чем на два месяца
Форвард «Барселоны» Серхио Агуэро пропустит начало нового сезона, сообщает AS.
Форвард «Барселоны» Серхио Агуэро пропустит начало нового сезона, сообщает AS.
По данным источника, в ходе медобследования у аргентинского новичка команды выявили серьёзное повреждение связки голеностопного сустава.
Агуэро перешёл в «Барселону» во время межсезонья. Он подписал контракт с каталонцами после того, как истекло его соглашение с «Манчестер Сити».
Ранее появились слухи о возможном уходе Агуэро. СМИ утверждали, что аргентинец рассматривает возможность разрыва контракта