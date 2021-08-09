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13:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«ПСЖ» может представить Месси в ближайшие часы

Экс-форвард «Барселоны» Лионель Месси может стать игроком «ПСЖ» в ближайшие часы, сообщает журналист Canal+ Оливье Талларон.

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Источник: AFP 2021

По данным источника, о трансфере аргентинца в парижский клуб объявят в ближайшие часы. «ПСЖ» не будет задействовать Эйфелеву башню в презентации Месси.

Во время загрузки произошла ошибка.

5 августа «Барселона» официально сообщила об уходе Месси, который выступал за команду с 2003 года. Позднее стало известно, что французский клуб начал переговоры по переходу нападающего. Месси — десятикратный чемпион Испании, четырехкратный победитель Лиги чемпионов и шестикратный обладатель «Золотого мяча».

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