«Он словно Месси, только правша». Почему «Сити» отдал 100 миллионов за Джека Грилиша?

Новость об уходе Месси из «Барселоны» поглотила информационное пространство и затмила самый дорогой трансфер английского игрока в истории. 25-летний капитан «Астон Виллы» Джек Грилиш подписал шестилетний контракт с «Сити», а бирмингемский клуб получил 100 миллионов фунтов.

Что заставило шейхов установить трансферный рекорд в пандемийную эру, в чем уникальность Грилиша и где его место в системе Гвардиолы? Давайте разберемся.

0 минут в еврокубках = 100 миллионов. Неразумная переплата?

Конечно, на пресс-конференциях Пеп говорил, что таких денег на Грилиша у команды нет. Однако это вежливое лукавство уже не должно никого удивлять: бравируй Гвардиола, и цена для «Сити» стала бы еще выше.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CSSEQ2WDvEf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CSSEQ2WDvEf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CSSEQ2WDvEf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Manchester City (@mancity)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

100 миллионов за футболиста с нулем минут выступлений в еврокубках звучит как нонсенс. Если взять шесть самых дорогих трансферов игроков без опыта в Лиге чемпионов и Лиге Европы в истории АПЛ до Грилиша, то удачными будут только два: Аарон Ван-Биссака в «МЮ» за 45 миллионов и Роберту Фирмину в «Ливерпуль» за 29 миллионов. Николя Пепе пока что больше провальный переход. Кепа Аррисабалага — человек-мем, на замену которому купили Эдуара Менди из «Ренна». Энди Кэрролл — воспоминание фанатов «Ливерпуля», которое хочется поскорее стереть. Бен Уайт — новый трансфер «Арсенала».

Грилиш — другой сценарий. Всю карьеру он выступал за «Астон Виллу», которая последний раз участвовала в еврокубках в 2010 году. Джеку тогда было 14. Баснословная сумма — результат его космического перформанса в минувшем сезоне (его разберем подробнее) плюс потенциал, помноженный на сумасшедшую наценку для трансферов внутри АПЛ. Грилишу всего лишь 25 — он только вступает в пиковый период для футболиста (25−29 лет). Но в чем же уникальность его таланта?

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Грилиш — супермагнит для фолов и мастер продвижения

В сезоне-2019/20 в АПЛ Джек пропустил три месяца. Однако это не помешало ему стать лучшим в ряде показателей:

— количество собранных фолов — 109 (второй — Уилфрид Заа из «Кристал Пэлас» с 88);

— входы в финальную треть поля с мячом — 80 (второй — Рахим Стерлинг с 62);

— количество голевых действий на 90 минут (два действия перед голом: пас, дриблинг или заработанный фол) — 0,86 (наравне с Кевином Де Брейне);

— прогрессивные продвижения с мячом — 306 (наравне с Адама Траоре из «Вулверхэмптона»).

Более наглядно превосходство экс-игрока «Астон Виллы» видно на этом графике. Коричневый — пасы с продвижением на 9+ метров, красный — принятые передачи на 9+ метров, синий — дриблинг с продвижением на 4+ метра. Все значения — за 90 минут.

Лучшие игроки АПЛ по продвижению мяча

Невероятный уровень Джека охарактеризовал вратарь «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес:

«Когда он обводит по два-три соперника, он словно Месси, но правша! Когда Джек во владении, отнять мяч не получится» — поделился восхищением голкипер в интервью TalkSPORT.

Опасность Грилиша на мяче ярко проявилась на Евро. Хоть Джек провел на поле меньше двух полноценных матчей (176 минут), даже в этой кастрированной атакующей системе Саутгейта он сыграл на своих лучших качествах. Собранный фол каждые 16 минут — это 5,6 дополнительные остановки за 90 минут. За сезон этот показатель колеблется в районе 4,5 за игру. В контексте футбола Гвардиолы нужно акцентировать особенное внимание на том факте, что Грилиш способен придержать мяч и утихомирить темп игры собранными фолами.

Не раз отмечалось, что главным трендом успеха в прошлом сезоне для английских команд стал оборонительный контроль. Триумфаторы АПЛ и Лиги чемпионов — «Сити» и «Челси» (при Тухеле) олицетворили собой прагматичный подход к коронавирусному сезону и стали «активно сушить» игру, владея мячом на половине поля соперника, вынуждая того уставать. На этот раз клубный сезон не закончился в конце августа, как это было прошлым летом. Однако суперуплотненный график минувших национальных чемпионатов вкупе с Евро, Кубком Америки и частично Олимпиадой вновь заставит тренеров адаптироваться под не стопроцентную физическую готовность футболистов.

Это означает, что уникальные таланты Грилиша способны еще сильнее посодействовать доминированию «Сити» во владении в условиях, когда нужно беречь силы.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/tv/CSNB_Gjo4yB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/tv/CSNB_Gjo4yB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/tv/CSNB_Gjo4yB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Jack Grealish (@jackgrealish)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Грилиш обостряет на уровне топов, но есть одно «но»

Собирая по два-три оппонента на себе, Джек освобождает пространство для партнеров и награждает их передачами. По ожидаемым ассистам на 90 минут и действиям, предшествующим удару по воротам, в минувшем сезоне АПЛ Грилиш уступает лишь Де Брейне (0,35 против 0,46; 6,18 против 6,40). Его перформанс в средней команде — на уровне лучших в мире. В этом феномен Джека.

Однако очевидно, что его статистические показатели просядут: если в «Астон Вилле» и близко не было игрока, который мог навязать англичанину конкуренцию за роль примы, то в «Сити» уже есть свой капитан и главная звезда. 100-миллионный ценник — не обеспечение курортных условий в зоне комфорта, а повышенная ответственность и амбициозные требования.

Журналист The Athletic Сэм Ли, освещающий события в «Манчестер Сити», еще в конце июля сообщал о возможных планах Гвардиолы на использование Грилиша в качестве «восьмерки» — игрока центра поля. Это означает, что Джеку придется серьезно поработать над своей игрой без мяча. Ключевой причиной обратной замены англичанина в полуфинале с Данией на Евро стала недостаточная интенсивность и внимательность в прессинге.

Гвардиола будет требовать еще большего, а самому Грилишу вновь придется столкнуться с элитными конкурентами. В сборной Англии он пока не доказал Саутгейту, что достоин начинать матчи в старте. В атаке «Сити» с Джеком будут соперничать Стерлинг, Фил Фоуден, Ферран Торрес и Рияд Махрез. В центре англичанин будет бороться за место с Илкаем Гюндоганом, ставшим лучшим бомбардиром клуба в прошлом сезоне, — в отсутствие Де Брейне Пеп дал немцу новую роль с рывками в штрафную, и это принесло мощный результат.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CSWfYbfozUA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CSWfYbfozUA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CSWfYbfozUA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Manchester City (@mancity)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Впрочем, Грилиш имел много времени, чтобы принять решение, — за ним охотятся уже не первое лето. И кажется, что по менталитету Джек — игрок как раз для Гвардиолы. В интервью The Athletic в конце 2019 года футболист рассказал о своей игре и отдельно остановился на подготовке к соперникам:

«Я всегда знаю, против какого типа игрока выхожу. Я заранее знаю, любят ли полузащитники соперника выбрасываться или держать позицию. У нас есть клипы с игрой каждого оппонента. И не только один или два — их может быть больше сотни. Я смотрю футбол всегда. Когда я дома, неважно, какой матч идет, — я смотрю. Спросите меня про любого игрока, и я изучу его».

Де Брейне стал работать с Гвардиолой в 2016 году и уже имел за спиной звание лучшего ассистента в сезоне бундеслиги и 46 выступлений за сборную Бельгии. Но тогда Кевин и близко не был на уровне лучшего футболиста АПЛ и, возможно, всего мира. У Грилиша есть талант, потенциал и время, чтобы реализовать свои амбиции с одним из самых успешных тренеров в истории.