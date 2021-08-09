Текущие события
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Сочи
Урал
20
Футбол. Зарубежный
8.08
Монпелье
Марсель
23
Футбол. Еврокубки
10.08
Шахтер Кг
Колос К
Футбол. Еврокубки
10.08
Славия Пр
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
10.08
Шериф
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
10.08
Шахтер Д
Генк
Все события
Фоторепортажи
11Глушаков отменил дебютную победу Семина в «Ростове»
16Карпин с женой на игре «Спартака», секретная записка Витории и эмоции Кержакова: новое поражение красно-белых
18:57 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» добился переноса кубкового матча в Алматы

Алматинский «Кайрат» добился переноса матча шестого тура группового этапа Кубка Казахстана по футболу против актауского «Каспия», сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на ПФЛК.

Кайрат
КаспийЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Наверх

«Профессиональная футбольная лига Казахстана сообщает, что футбольный клуб «Кайрат» обратился в адрес футбольного клуба «Каспий» и администрацию лиги с просьбой провести матч 6-го тура OLIMPBET-Кубка Казахстана в Алматы.

Мотивировкой данной просьбы являются организационные вопросы в получении визы футболистами и тренерским штабом клуба для участия в одном из квалификационных раундов клубных турниров УЕФА, где «Кайрату» предстоит провести выездной матч за пределами Республики Казахстан во второй половине августа. По заявлению клуба, именно в дату запланированного проведения матча в г. Актау персонал, тренеры и футболисты будут вынуждены сдать свои документы для получения визы в уполномоченный орган и не смогут осуществить перелет в другой город.

По обоюдной договоренности между клубами матч состоится в Алматы на стадионе «Жас Кыран». Администрация Профессиональной футбольной лиги Казахстана согласовала данное решение клубов.

Хотелось бы особо подчеркнуть, что данная ситуация является форс-мажорной и связана со сложностями в получении визы для пересечения границы в условиях пандемии. Профессиональная футбольная лига Казахстана всецело поддерживает отечественные клубы, представляющие нашу страну на международной арене, и готова идти навстречу членам Лиги в сложных и нестандартных обстоятельствах", — говорится в заявлении ПФЛК.

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Винер-Усманова назвала пощечиной судейский произвол на Олимпиаде
Назван самый упоминаемый в СМИ российский спортсмен на Олимпиаде
Как врач футбольной сборной России спас Олимпиаду для Ласицкене
Стало известно, сколько Линой Ашрам получит за победу в Токио
«Ростов» разорвал контракт с футболистом, пойманном на допинге
Георгий Черданцев ответил на критику директора «Краснодара»
Почему «Манчестер Сити» заплатил 100 миллионов за Джека Грилиша
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь