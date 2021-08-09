«Кайрат» добился переноса кубкового матча в Алматы

Мотивировкой данной просьбы являются организационные вопросы в получении визы футболистами и тренерским штабом клуба для участия в одном из квалификационных раундов клубных турниров УЕФА, где «Кайрату» предстоит провести выездной матч за пределами Республики Казахстан во второй половине августа. По заявлению клуба, именно в дату запланированного проведения матча в г. Актау персонал, тренеры и футболисты будут вынуждены сдать свои документы для получения визы в уполномоченный орган и не смогут осуществить перелет в другой город.