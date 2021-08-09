«Кайрат» добился переноса кубкового матча в Алматы

«Профессиональная футбольная лига Казахстана сообщает, что футбольный клуб «Кайрат» обратился в адрес футбольного клуба «Каспий» и администрацию лиги с просьбой провести матч 6-го тура OLIMPBET-Кубка Казахстана в Алматы.
Мотивировкой данной просьбы являются организационные вопросы в получении визы футболистами и тренерским штабом клуба для участия в одном из квалификационных раундов клубных турниров УЕФА, где «Кайрату» предстоит провести выездной матч за пределами Республики Казахстан во второй половине августа. По заявлению клуба, именно в дату запланированного проведения матча в г. Актау персонал, тренеры и футболисты будут вынуждены сдать свои документы для получения визы в уполномоченный орган и не смогут осуществить перелет в другой город.
По обоюдной договоренности между клубами матч состоится в Алматы на стадионе «Жас Кыран». Администрация Профессиональной футбольной лиги Казахстана согласовала данное решение клубов.
Хотелось бы особо подчеркнуть, что данная ситуация является форс-мажорной и связана со сложностями в получении визы для пересечения границы в условиях пандемии. Профессиональная футбольная лига Казахстана всецело поддерживает отечественные клубы, представляющие нашу страну на международной арене, и готова идти навстречу членам Лиги в сложных и нестандартных обстоятельствах", — говорится в заявлении ПФЛК.