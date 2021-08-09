«Гомель» стал последним четвертьфиналистом Кубка Беларуси по футболу

Сегодня в Солигорске гомельчане одержали волевую викторию на лидером чемпионата страны местным «Шахтером» с результатом 2:1. В середине первого тайма лидер атак хозяев поля Дембо Дарбо открыл счет, после перерыва Вадим Побудей восстановил равновесие, а в дополнительное время Андрей Соловей забил второй гол в ворота «Шахтера».

Два поединка завершилось после серий пенальти. В Жодино футболисты «Торпедо-БелАЗа» лишь в серии послематчевых пенальти одолели представителя 1-й лиги национального чемпионата гомельский «Локомотив» — 5:4 (игровое время — 0:0), а футболисты «Витебска» так же переиграли еще одну команду из второго дивизиона дзержинский «Арсенал». В брестском дерби «Динамо» победило «Рух» с результатом 2:0. Еще один представитель 1-й лиги могилевский «Днепр» без борьбы вышел в четвертьфинал, так как его соперник речицкий «Спутник» из-за финансовых проблем не смог продолжить турнир. Футболисты минского «Динамо» одержали крупную гостевую викторию над «Слуцком» со счетом 4:0. С таким же результатом гродненский «Неман» разгромил в Борисове столичный «Энергетик-БГУ».