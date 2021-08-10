«Барселона» назвала новых капитанов команды после ухода Месси
«Барселона» на официальной странице в Twitter объявила новых капитанов команды после ухода нападающего Лионеля Месси.
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«Барселона» на официальной странице в Twitter объявила новых капитанов команды после ухода нападающего Лионеля Месси.
Первым капитаном каталонцев теперь будет полузащитник Серхио Бускетс.
Напомним, 5 августа «Барселона» объявила об уходе 34-летнего Месси. Аргентинец покинул клуб