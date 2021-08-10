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10:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Барселона» назвала новых капитанов команды после ухода Месси

«Барселона» на официальной странице в Twitter объявила новых капитанов команды после ухода нападающего Лионеля Месси.

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Источник: AP 2021

Первым капитаном каталонцев теперь будет полузащитник Серхио Бускетс.

Вице-капитаном будет защитник Жерар Пике. Также в число игроков, которые могут выйти на поле с капитанской повязкой, вошли Серхи Роберто и Жорди Альба.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, 5 августа «Барселона» объявила об уходе 34-летнего Месси. Аргентинец покинул клуб из-за финансовых и структурных ограничений в чемпионате Испании.

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