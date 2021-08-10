Защитник сборной Англии Стоунз продлил контракт с «Манчестер Сити»

Предыдущее соглашение 27-летнего защитника с «горожанами» было рассчитано до июня 2022 года. По информации Daily Mail, согласно новому контракту Стоунз будет получать 250 тысяч фунтов стерлингов (почти 300 тыс евро) в неделю.

«Я очень счастлив. Мне нравится быть частью этой команды. Здесь так много хороших игроков, и я знаю, что мы можем продолжать завоевывать трофеи, что является моей основной задачей, — сказал Стоунз. — Работать с тренером (Хосепом Гвардиолой) — это мечта, он многому меня научил в этой игре, чувствую, что узнаю что-то новое каждый день. Это лучшее место для меня, чтобы играть в футбол и реализовывать свои амбиции».