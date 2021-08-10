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15:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Защитник сборной Англии Стоунз продлил контракт с «Манчестер Сити»

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Футболист Джон Стоунз подписал новый контракт с «Манчестер Сити» до лета 2026 года, сообщается на сайте английского клуба.

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Источник: AP 2021

Предыдущее соглашение 27-летнего защитника с «горожанами» было рассчитано до июня 2022 года. По информации Daily Mail, согласно новому контракту Стоунз будет получать 250 тысяч фунтов стерлингов (почти 300 тыс евро) в неделю.

«Я очень счастлив. Мне нравится быть частью этой команды. Здесь так много хороших игроков, и я знаю, что мы можем продолжать завоевывать трофеи, что является моей основной задачей, — сказал Стоунз. — Работать с тренером (Хосепом Гвардиолой) — это мечта, он многому меня научил в этой игре, чувствую, что узнаю что-то новое каждый день. Это лучшее место для меня, чтобы играть в футбол и реализовывать свои амбиции».

Стоунз перешел в «Сити» из «Эвертона» в августе 2016 года. В составе клуба из Манчестера он провел 168 матчей, забил 10 мячей и стал трехкратным чемпионом Англии. Стоунз летом вместе со сборной Англии выиграл серебро ЕВРО-2020.

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