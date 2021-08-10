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17:07 (мск), источник: Чемпионат.com

ПСЖ объявил о переходе Лионеля Месси

Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси скоро станет футболистом «Пари Сен-Жермен».

Барселона
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Источник: AP 2021

Французский клуб опубликовал в своем «твиттере» видеоролик в честь новичка.

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5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги. Уход Лео подробно объяснял президент каталонского клуба Жоан Лапорта.

Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2003 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня. В минувшем сезоне 34-летний форвард провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.

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