Месси прилетел в Париж для подписания контракта с ПСЖ

ТАСС, 10 августа. Аргентинский нападающий Лионель Месси прибыл в Париж для подписания контракта с французским футбольным клубом ПСЖ. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ранее французская газета L'Equipe сообщила, что 34-летний футболист договорился о двухлетнем контракте с парижанами, что подтвердил отец игрока. Во вторник Месси вылетел из Барселоны в Париж для прохождения медосмотра и подписания соглашения. В данный момент игрока в столичном аэропорту Ле-Бурже встречают толпы болельщиков парижского клуба.

5 августа «Барселона», за которую Месси выступал с 2004 года, объявила о том, что с аргентинцем не будет подписан новый контракт из-за финансовых правил чемпионата Испании.

Вместе с «Барселоной» Месси десять раз стал чемпионом Испании, семь раз — победителем Кубка Испании, восемь раз — суперкубка страны. Четыре раза он побеждал в Лиге чемпионов, трижды — в Суперкубке УЕФА и еще три раза — на клубном чемпионате мира. Рекордные шесть раз Месси получал «Золотой мяч» — приз, вручаемый лучшему игроку года в мире.