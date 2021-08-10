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17:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Он здесь, он здесь». Реакция фанатов «ПСЖ» на Лионеля Месси

Аргентинский нападающий Лионель Месси прибыл в Париж для подписания контракта с «ПСЖ».

ПСЖ
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Источник: AP 2021

Аргентинский нападающий Лионель Месси прибыл в Париж для подписания контракта с «ПСЖ». У аэропорта его ждала огромная толпа фанатов.

Они встретили его скандированием: «Он здесь, он здесь».

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее стало извсетно, что 34-летний футболист договорился о двухлетнем контракте с парижанами, что подтвердил отец игрока. Во вторник Месси вылетел из Барселоны в Париж для прохождения медосмотра и подписания соглашения.

5 августа «Барселона», за которую Месси выступал с 2004 года, объявила о том, что с аргентинцем не будет подписан новый контракт из-за финансовых правил чемпионата Испании.

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