«Он здесь, он здесь». Реакция фанатов «ПСЖ» на Лионеля Месси

Аргентинский нападающий Лионель Месси прибыл в Париж для подписания контракта с «ПСЖ». У аэропорта его ждала огромная толпа фанатов.

Они встретили его скандированием: «Он здесь, он здесь».

Ранее стало извсетно, что 34-летний футболист договорился о двухлетнем контракте с парижанами, что подтвердил отец игрока. Во вторник Месси вылетел из Барселоны в Париж для прохождения медосмотра и подписания соглашения.