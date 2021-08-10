«Он здесь, он здесь». Реакция фанатов «ПСЖ» на Лионеля Месси
Аргентинский нападающий Лионель Месси прибыл в Париж для подписания контракта с «ПСЖ».
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Аргентинский нападающий Лионель Месси прибыл в Париж для подписания контракта с «ПСЖ».
Аргентинский нападающий Лионель Месси прибыл в Париж для подписания контракта с «ПСЖ». У аэропорта его ждала огромная толпа фанатов.
Они встретили его скандированием: «Он здесь, он здесь».
Ранее стало извсетно, что 34-летний футболист договорился о двухлетнем контракте с парижанами, что подтвердил отец игрока. Во вторник Месси вылетел из Барселоны в Париж для прохождения медосмотра и подписания соглашения.
5 августа «Барселона», за которую Месси выступал с 2004 года, объявила о том, что с аргентинцем не будет подписан новый контракт