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18:24 (мск), источник: ТАСС

«Пари Сен-Жермен» анонсировал пресс-конференцию Лионеля Месси 11 августа

ТАСС, 10 августа. Французский «Пари Сен-Жермен» сообщил о проведении пресс-конференции аргентинского нападающего Лионеля Месси. Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

Пресс-конференция пройдет на домашнем стадионе ПСЖ «Парк де Пренс» и начнется в 12:00 мск.

Ранее парижский клуб роликом анонсировал подписание контракта с Месси. Отец игрока подтвердил французской газете L'Equipe, что 34-летний футболист договорился о двухлетнем контракте с парижанами. Во вторник Месси прилетел в столицу Франции.

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5 августа «Барселона», за которую Месси выступал с 2004 года, объявила о том, что с аргентинцем не будет подписан новый контракт из-за финансовых правил чемпионата Испании.

Вместе с «Барселоной» Месси десять раз стал чемпионом Испании, семь раз — победителем Кубка Испании, восемь раз — суперкубка страны. Четыре раза он побеждал в Лиге чемпионов, трижды — в Суперкубке УЕФА и еще три раза — на клубном чемпионате мира. Рекордные шесть раз Месси получал «Золотой мяч» — приз, вручаемый лучшему игроку года в мире.

За сборную Аргентины Месси провел 151 матч, в котором забил 76 голов. В составе национальной команды он стал обладателем Кубка Америки (2021). На чемпионате мира 2014 года Месси вместе со сборной Аргентины дошел до финала.

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