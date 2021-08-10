«Пари Сен-Жермен» анонсировал пресс-конференцию Лионеля Месси 11 августа
ТАСС, 10 августа. Французский «Пари Сен-Жермен» сообщил о проведении
ТАСС, 10 августа. Французский «Пари Сен-Жермен» сообщил о проведении
Ранее парижский клуб роликом анонсировал подписание контракта с Месси. Отец игрока подтвердил французской газете L'Equipe, что 34-летний футболист договорился о двухлетнем контракте с парижанами. Во вторник Месси прилетел в столицу Франции.
5 августа «Барселона», за которую Месси выступал с 2004 года, объявила о том, что с аргентинцем не будет подписан новый контракт
Вместе с «Барселоной» Месси десять раз стал чемпионом Испании, семь раз — победителем Кубка Испании, восемь раз — суперкубка страны. Четыре раза он побеждал в Лиге чемпионов, трижды — в Суперкубке УЕФА и еще три раза — на клубном чемпионате мира. Рекордные шесть раз Месси получал «Золотой мяч» — приз, вручаемый лучшему игроку года в мире.
За сборную Аргентины Месси провел 151 матч, в котором забил 76 голов. В составе национальной команды он стал обладателем Кубка Америки (2021). На чемпионате мира 2014 года Месси вместе со сборной Аргентины дошел до финала.