«Пари Сен-Жермен» анонсировал пресс-конференцию Лионеля Месси 11 августа

Пресс-конференция пройдет на домашнем стадионе ПСЖ «Парк де Пренс» и начнется в 12:00 мск.

Ранее парижский клуб роликом анонсировал подписание контракта с Месси. Отец игрока подтвердил французской газете L'Equipe, что 34-летний футболист договорился о двухлетнем контракте с парижанами. Во вторник Месси прилетел в столицу Франции.

Фоторепортаж Как менялся имидж Месси

5 августа «Барселона», за которую Месси выступал с 2004 года, объявила о том, что с аргентинцем не будет подписан новый контракт из-за финансовых правил чемпионата Испании.

Вместе с «Барселоной» Месси десять раз стал чемпионом Испании, семь раз — победителем Кубка Испании, восемь раз — суперкубка страны. Четыре раза он побеждал в Лиге чемпионов, трижды — в Суперкубке УЕФА и еще три раза — на клубном чемпионате мира. Рекордные шесть раз Месси получал «Золотой мяч» — приз, вручаемый лучшему игроку года в мире.