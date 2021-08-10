Лионель Месси подписал контракт с ПСЖ

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Соглашение с 34-летним игроком рассчитано на два года с возможностью продления еще на один сезон. Аргентинский нападающий будет выступать за ПСЖ под 30-м номером.

5 августа «Барселона», за которую Месси выступал с 2004 года, объявила о том, что с аргентинцем не будет подписан новый контракт из-за финансовых правил чемпионата Испании.

Вместе с «Барселоной» Месси десять раз стал чемпионом Испании, семь раз — победителем Кубка Испании, восемь раз — Суперкубка страны. Четыре раза он побеждал в Лиге чемпионов, трижды — в Суперкубке УЕФА и еще три раза — на клубном чемпионате мира. Рекордные шесть раз Месси получал «Золотой мяч» — приз, вручаемый лучшему игроку года.