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10 августа, источник: ТАСС

Лионель Месси подписал контракт с ПСЖ

ТАСС, 10 августа. Аргентинский футболист Лионель Месси подписал контракт с французским клубом ПСЖ. Об этом сообщает пресс-служба команды.

ПСЖ
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Соглашение с 34-летним игроком рассчитано на два года с возможностью продления еще на один сезон. Аргентинский нападающий будет выступать за ПСЖ под 30-м номером.

5 августа «Барселона», за которую Месси выступал с 2004 года, объявила о том, что с аргентинцем не будет подписан новый контракт из-за финансовых правил чемпионата Испании.

Вместе с «Барселоной» Месси десять раз стал чемпионом Испании, семь раз — победителем Кубка Испании, восемь раз — Суперкубка страны. Четыре раза он побеждал в Лиге чемпионов, трижды — в Суперкубке УЕФА и еще три раза — на клубном чемпионате мира. Рекордные шесть раз Месси получал «Золотой мяч» — приз, вручаемый лучшему игроку года.

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За сборную Аргентины Месси провел 151 матч, в котором забил 76 голов. В составе национальной команды он стал обладателем Кубка Америки (2021). На чемпионате мира 2014 года Месси вместе со сборной Аргентины дошел до финала.

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