Лионель Месси подписал контракт с ПСЖ
ТАСС, 10 августа. Аргентинский футболист Лионель Месси подписал контракт с французским клубом ПСЖ. Об этом сообщает
ПСЖ
БарселонаЧемпионат Франции: таблица и календарь
ТАСС, 10 августа. Аргентинский футболист Лионель Месси подписал контракт с французским клубом ПСЖ. Об этом сообщает
Соглашение с 34-летним игроком рассчитано на два года с возможностью продления еще на один сезон. Аргентинский нападающий будет выступать за ПСЖ под 30-м номером.
5 августа «Барселона», за которую Месси выступал с 2004 года, объявила о том, что с аргентинцем не будет подписан новый контракт
Вместе с «Барселоной» Месси десять раз стал чемпионом Испании, семь раз — победителем Кубка Испании, восемь раз — Суперкубка страны. Четыре раза он побеждал в Лиге чемпионов, трижды — в Суперкубке УЕФА и еще три раза — на клубном чемпионате мира. Рекордные шесть раз Месси получал «Золотой мяч» — приз, вручаемый лучшему игроку года.
За сборную Аргентины Месси провел 151 матч, в котором забил 76 голов. В составе национальной команды он стал обладателем Кубка Америки (2021). На чемпионате мира 2014 года Месси вместе со сборной Аргентины дошел до финала.