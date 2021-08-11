Лионель Месси: «Я очень счастлив. Хочу побеждать, а “ПСЖ” готов бороться за все трофеи. Поэтому я и подписал контракт»

«Я очень счастлив. Все знают, как я уходил из “Барселоны”. Но после перехода в “ПСЖ” я чувствую себя счастливым. Не могу дождаться начала тренировок, потому что очень хочу познакомиться с партнерами по команде и начать новый этап карьеры. Благодарю руководство “ПСЖ”. Все прошло отлично. Благодарю всех за такой прием.



Я очень счастлив, чувствую такое же желание побеждать, что и раньше. Вижу, какой здесь состав. Мы готовы бороться за все трофеи. Поэтому я и подписал контракт. Благодарю всех парижан. Когда я прилетел, здесь царило безумие. Это стало вишенкой на торте», — сказал Лионель.