«Сыграть в Барселоне в другой футболке будет очень странно». Первая пресс-конференция Месси в «ПСЖ»

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Когда во вторник «ПСЖ» анонсировал пресс-конференцию и при этом не указал причину, ни у кого не было сомнений, кому она будет посвящена. Конечно же, Лионелю Месси.

Мероприятие запланировали на 11 часов по парижскому времени на «Парк де Пренс». К этому моменту у стадиона уже собралось много людей:

А твиттер «ПСЖ» продолжил собирать лайки, поместив картину с Месси в Лувр на место «Моны Лизы»:

Главный лот в фирменных магазинах «Парижа» на ближайшие месяцы:

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CSbkckLMjZG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CSbkckLMjZG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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Месси был с семьей и признал роль Неймара в переходе. Аль-Хелайфи настоял, что «ПСЖ» уважает финансовый фэйр-плей.

Пресс-конференцию транслировал клубный канал парижан. Месси вместе с женой Антонелой и детьми, одетыми в футболки «ПСЖ», появились перед камерой с небольшим опозданием. В их компании шел президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи.

Аль-Хелайфи взял первое слово: «Я очень счастлив представить Лео Месси в качестве игрока “ПСЖ”. Горжусь этим. Это исторический день для нашего клуба и для мирового футбола. Фантастический момент. Все знают Лео, он превратил футбол в волшебство. Он рожден, чтобы побеждать. Помню, как мы пришли в “ПСЖ” 10 лет назад. Люди спрашивали, что же мы будем тут делать. Мы гордимся тем, где находимся. Хочу поблагодарить Лео, его жену, его отца Хорхе и всех людей, которые сделали переход возможным».

По ходу пресс-конференции Аль-Хелайфи прилетело еще несколько вопросов.

— Останется ли Мбаппе в «ПСЖ»?

— «Нам нужна конкурентноспособная команда, и я думаю, что у нас самая конкурентноспособная команда в мире. Теперь у него нет оправданий, он должен остаться».

— Все ли в порядке у «ПСЖ» с финансовым фэйр-плей?

— «Мы с самого начала следовали правилам. И всегда будем. Перед тем, как что-то сделать, мы все проверяем с нашим коммерческим, финансовым и юридическим отделом. Мы можем подписать Месси. Он огромная ценность для клуба. И надеюсь, Лео не попросит прибавку к зарплате!».

Месси говорил на испанском: «Я очень счастлив. Все знают, как я уходил из “Барселоны”. Но после перехода в “ПСЖ” я чувствую себя счастливым. У меня такое же желание побеждать, что и раньше. Вижу, какой здесь состав. Мы готовы бороться за все трофеи. Поэтому я и подписал контракт. Благодарю всех парижан. Когда я прилетел, здесь царило безумие. Это стало вишенкой на торте».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CSbgpVtK51Q/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CSbgpVtK51Q/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CSbgpVtK51Q/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Paris Saint-Germain (@psg)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Все, что произошло со мной на прошлой неделе, было очень странным. Это было сложно, быстро и эмоционально. Но теперь мне не терпится начать новую жизнь. Всю неделю у меня были взлеты и падения».

Про игру вместе с Неймаром и Мбаппе:

«Это сводит с ума. Я буду играть с лучшими игроками, это невероятное ощущение. Возможно, мне понадобится предсезонка. Начну тренировки и работу и надеюсь, что как можно быстрее смогу играть».

«Конечно, у меня есть друзья в раздевалке. Смотря на состав, хочется играть здесь, ведь тут можно достичь желаемого. Теперь я и Неймар, остальная команда, Ди Мария, Паредес, все эти игроки, мы работаем ради одной цели. Неймар, разумется, сыграл большую роль в моем переходе».

О Лиге 1:

«Здесь играют мои друзья, иногда я смотрел их матчи. С помощью «ПСЖ» французский чемпионат добился большого прогресса. Остальные клубы пытаются развиваться, чтобы бороться с «ПСЖ». О победе в Лиге чемпионов: «Команда готова. Есть новые трансферы, но клуб уже был близок и готов к победе. Я лишь пришел сюда, чтобы помочь. Моя мечта — вновь выиграть трофей. Думаю, Париж лучшее место для этого».

О возможной встрече с «Барселоной» в ЛЧ:

«Было бы очень здорово вернуться в Барселону. Надеюсь, это будет возможно с фанатами. Но сыграть в Барселоне в другой футболке будет очень странно. Но это может случиться».

«Было очень сложно уйти из “Барселоны”, не зная, где я окажусь. Барселона была моим домом с самого детства. Я пришел в сильную команду, которая стремится выиграть Лигу чемпионов, что мне по душе. Наши цели совпадают».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CSUWDCdDWmw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CSUWDCdDWmw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CSUWDCdDWmw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by FC Barcelona (@fcbarcelona)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Пресс-конференция длилась около 40 минут. В конце журналисты скандировали: «Месси, Месси». Аргентинец вместе с Аль-Хелайфи сфотографировались, держа в руках футболку с фамилией Месси и 30-м номером.

Затем — выход к болельщикам: