Текущие события
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Зенит Иж
Торпедо Мс
00
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Звезда СПб
Ленинградец
00
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Динамо Вл
Кайрат М
00
Футбол. Кубок России
17:00
Форте
Чайка
Футбол. Кубок России
17:00
Волга Ул
Саранск
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо Ставрополь
Биолог-Новокубанск
Футбол. Кубок России
18:00
Пересвет
Знамя
Футбол. Кубок России
18:00
Волна
Торпедо Вл
Футбол. Кубок России
19:00
Красава
Динамо Бр
Футбол. Еврокубки
22:00
Челси
Вильярреал
Все события
Фоторепортажи
16Токио-2020: лучшие кадры 7 августа
18Сборная России вернулась из Токио
14:17 (мск), источник: Sports.Ru

«Сыграть в Барселоне в другой футболке будет очень странно». Первая пресс-конференция Месси в «ПСЖ»

«Неймар, разумеется, сыграл большую роль».

ПСЖ
БарселонаЧемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Когда во вторник «ПСЖ» анонсировал пресс-конференцию и при этом не указал причину, ни у кого не было сомнений, кому она будет посвящена. Конечно же, Лионелю Месси.

Мероприятие запланировали на 11 часов по парижскому времени на «Парк де Пренс». К этому моменту у стадиона уже собралось много людей:

А твиттер «ПСЖ» продолжил собирать лайки, поместив картину с Месси в Лувр на место «Моны Лизы»:

Во время загрузки произошла ошибка.

Главный лот в фирменных магазинах «Парижа» на ближайшие месяцы:

Во время загрузки произошла ошибка.

Месси был с семьей и признал роль Неймара в переходе. Аль-Хелайфи настоял, что «ПСЖ» уважает финансовый фэйр-плей.

Пресс-конференцию транслировал клубный канал парижан. Месси вместе с женой Антонелой и детьми, одетыми в футболки «ПСЖ», появились перед камерой с небольшим опозданием. В их компании шел президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи.

Аль-Хелайфи взял первое слово: «Я очень счастлив представить Лео Месси в качестве игрока “ПСЖ”. Горжусь этим. Это исторический день для нашего клуба и для мирового футбола. Фантастический момент. Все знают Лео, он превратил футбол в волшебство. Он рожден, чтобы побеждать. Помню, как мы пришли в “ПСЖ” 10 лет назад. Люди спрашивали, что же мы будем тут делать. Мы гордимся тем, где находимся. Хочу поблагодарить Лео, его жену, его отца Хорхе и всех людей, которые сделали переход возможным».

По ходу пресс-конференции Аль-Хелайфи прилетело еще несколько вопросов.

— Останется ли Мбаппе в «ПСЖ»?

— «Нам нужна конкурентноспособная команда, и я думаю, что у нас самая конкурентноспособная команда в мире. Теперь у него нет оправданий, он должен остаться».

— Все ли в порядке у «ПСЖ» с финансовым фэйр-плей?

— «Мы с самого начала следовали правилам. И всегда будем. Перед тем, как что-то сделать, мы все проверяем с нашим коммерческим, финансовым и юридическим отделом. Мы можем подписать Месси. Он огромная ценность для клуба. И надеюсь, Лео не попросит прибавку к зарплате!».

Месси говорил на испанском: «Я очень счастлив. Все знают, как я уходил из “Барселоны”. Но после перехода в “ПСЖ” я чувствую себя счастливым. У меня такое же желание побеждать, что и раньше. Вижу, какой здесь состав. Мы готовы бороться за все трофеи. Поэтому я и подписал контракт. Благодарю всех парижан. Когда я прилетел, здесь царило безумие. Это стало вишенкой на торте».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Все, что произошло со мной на прошлой неделе, было очень странным. Это было сложно, быстро и эмоционально. Но теперь мне не терпится начать новую жизнь. Всю неделю у меня были взлеты и падения».

Читайте также
Мбаппе намерен покинуть «ПСЖ» в августе, пишут СМИ

Про игру вместе с Неймаром и Мбаппе:

«Это сводит с ума. Я буду играть с лучшими игроками, это невероятное ощущение. Возможно, мне понадобится предсезонка. Начну тренировки и работу и надеюсь, что как можно быстрее смогу играть».

«Конечно, у меня есть друзья в раздевалке. Смотря на состав, хочется играть здесь, ведь тут можно достичь желаемого. Теперь я и Неймар, остальная команда, Ди Мария, Паредес, все эти игроки, мы работаем ради одной цели. Неймар, разумется, сыграл большую роль в моем переходе».

О Лиге 1:

«Здесь играют мои друзья, иногда я смотрел их матчи. С помощью «ПСЖ» французский чемпионат добился большого прогресса. Остальные клубы пытаются развиваться, чтобы бороться с «ПСЖ». О победе в Лиге чемпионов: «Команда готова. Есть новые трансферы, но клуб уже был близок и готов к победе. Я лишь пришел сюда, чтобы помочь. Моя мечта — вновь выиграть трофей. Думаю, Париж лучшее место для этого».

О возможной встрече с «Барселоной» в ЛЧ:

«Было бы очень здорово вернуться в Барселону. Надеюсь, это будет возможно с фанатами. Но сыграть в Барселоне в другой футболке будет очень странно. Но это может случиться».

«Было очень сложно уйти из “Барселоны”, не зная, где я окажусь. Барселона была моим домом с самого детства. Я пришел в сильную команду, которая стремится выиграть Лигу чемпионов, что мне по душе. Наши цели совпадают».

Во время загрузки произошла ошибка.

Пресс-конференция длилась около 40 минут. В конце журналисты скандировали: «Месси, Месси». Аргентинец вместе с Аль-Хелайфи сфотографировались, держа в руках футболку с фамилией Месси и 30-м номером.

Затем — выход к болельщикам:

Во время загрузки произошла ошибка.

Теперь ждем Лео на поле.

Читайте также
 Год назад она чуть не погибла, а теперь возвращается в спорт
Самая сексуальная спортсменка по версии медиа. 18+
СМИ: Мбаппе намерен как можно быстрее покинуть «ПСЖ»
Месси рассказал, почему решил перейти в «Пари Сен-Жермен»
Капитан «Спартака» прокомментировал поражение от «Бенфики»
ЦСКА может дать Капризову $10 млн, не нарушив потолок зарплат
«Зенит» все еще не подписал контракт с полузащитником Клаудиньо
14-летняя чемпионка Токио отказалась от премии в 3 млрд рублей
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь