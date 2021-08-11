«Сыграть в Барселоне в другой футболке будет очень странно». Первая пресс-конференция Месси в «ПСЖ»
«Неймар, разумеется, сыграл большую роль».
ПСЖ
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«Неймар, разумеется, сыграл большую роль».
Когда во вторник «ПСЖ» анонсировал
Мероприятие запланировали на 11 часов по парижскому времени на «Парк де Пренс». К этому моменту у стадиона уже собралось много людей:
А твиттер «ПСЖ» продолжил собирать лайки, поместив картину с Месси в Лувр на место «Моны Лизы»:
Главный лот в фирменных магазинах «Парижа» на ближайшие месяцы:
По ходу
— Останется ли Мбаппе в «ПСЖ»?
— «Нам нужна конкурентноспособная команда, и я думаю, что у нас самая конкурентноспособная команда в мире. Теперь у него нет оправданий, он должен остаться».
— Все ли в порядке у «ПСЖ» с финансовым
— «Мы с самого начала следовали правилам. И всегда будем. Перед тем, как
Месси говорил на испанском: «Я очень счастлив. Все знают, как я уходил из “Барселоны”. Но после перехода в “ПСЖ” я чувствую себя счастливым. У меня такое же желание побеждать, что и раньше. Вижу, какой здесь состав. Мы готовы бороться за все трофеи. Поэтому я и подписал контракт. Благодарю всех парижан. Когда я прилетел, здесь царило безумие. Это стало вишенкой на торте».
«Все, что произошло со мной на прошлой неделе, было очень странным. Это было сложно, быстро и эмоционально. Но теперь мне не терпится начать новую жизнь. Всю неделю у меня были взлеты и падения».
Про игру вместе с Неймаром и Мбаппе:
«Это сводит с ума. Я буду играть с лучшими игроками, это невероятное ощущение. Возможно, мне понадобится предсезонка. Начну тренировки и работу и надеюсь, что как можно быстрее смогу играть».
«Конечно, у меня есть друзья в раздевалке. Смотря на состав, хочется играть здесь, ведь тут можно достичь желаемого. Теперь я и Неймар, остальная команда, Ди Мария, Паредес, все эти игроки, мы работаем ради одной цели. Неймар, разумется, сыграл большую роль в моем переходе».
О Лиге 1:
«Здесь играют мои друзья, иногда я смотрел их матчи. С помощью «ПСЖ» французский чемпионат добился большого прогресса. Остальные клубы пытаются развиваться, чтобы бороться с «ПСЖ». О победе в Лиге чемпионов: «Команда готова. Есть новые трансферы, но клуб уже был близок и готов к победе. Я лишь пришел сюда, чтобы помочь. Моя мечта — вновь выиграть трофей. Думаю, Париж лучшее место для этого».
О возможной встрече с «Барселоной» в ЛЧ:
«Было бы очень здорово вернуться в Барселону. Надеюсь, это будет возможно с фанатами. Но сыграть в Барселоне в другой футболке будет очень странно. Но это может случиться».
«Было очень сложно уйти из “Барселоны”, не зная, где я окажусь. Барселона была моим домом с самого детства. Я пришел в сильную команду, которая стремится выиграть Лигу чемпионов, что мне по душе. Наши цели совпадают».
Затем — выход к болельщикам:
Теперь ждем Лео на поле.