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22:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Месси должен получить от «Барселоны» € 39 млн за лояльность, несмотря на переход в «ПСЖ»

«Барселона» имеет задолженность перед нападающим «Пари Сен-Жермен» Лионелем Месси, сообщает El Mundo.

Барселона
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Источник: Reuters

По информации источника, каталонский клуб по-прежнему должен выплатить аргентинскому футболисту бонус за лояльность, который составляет € 39 млн. Данный бонус прописан в истёкшем контракте Месси с «Барселоной».

Вчера, 10 августа, Лионель Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон.

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ПСЖ представил Месси

5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги. Напомним, аргентинский футболист выступал за основной состав «Барселоны» с 2003 года.

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