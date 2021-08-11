Месси должен получить от «Барселоны» € 39 млн за лояльность, несмотря на переход в «ПСЖ»

По информации источника, каталонский клуб по-прежнему должен выплатить аргентинскому футболисту бонус за лояльность, который составляет € 39 млн. Данный бонус прописан в истёкшем контракте Месси с «Барселоной».

Вчера, 10 августа, Лионель Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон.

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