Лукаку продан в «Челси». «Интер» разваливается на глазах

Почти рекорд

Лукаку 28 лет. Он все еще один из сильнейших центрфорвардов планеты, лидер сборной Бельгии и второй бомбардир минувшего чемпионата Италии — Ромелу забил всего на пять голов меньше Криштиану Роналду. Для «Челси» это великолепная сделка, если забыть о сумме трансфера и о том, что Лукаку уже однажды упустил шанс на «Стэмфорд Бридж».

У бельгийца действовал контракт с «Челси» с 2011 по 2014 год, но за это время он провел всего 15 матчей за синих и не забил ни одного мяча. Андре Виллаш-Боаш, Роберто Ди Маттео и Жозе Моуринью прохладно относились к молодому форварду, поэтому он вынужден был играть в арендах. За «Вест Бромвич» и «Эвертон» Лукаку забивал регулярно, а ливерпульцы в итоге его выкупили почти за 40 миллионов евро.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CRl-2mbBUtq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CRl-2mbBUtq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CRl-2mbBUtq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Romelu Lukaku (@romelulukaku)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Сейчас «Челси» придется второй раз заплатить за форварда. Если в 2011 году синие отдали «Андерлехту» 15 миллионов евро, то десять лет спустя сумма возросла до 115 миллионов евро (97,5 миллиона фунтов) — именно это число называет всезнающий инсайдер Фабрицио Романо. «Челси» почти повторит рекорд английских клубов, который совсем недавно установил «Манчестер Сити» — «горожане» купили Джека Грилиша у «Астон Виллы» за 100 миллионов фунтов.

Вместо Холанна

Трансфер Лукаку в «Челси» — сюрприз. И дело не в деньгах. Все уже привыкли, что синие тратят на новичков много и даже в пандемийное прошлое лето стали самыми активными игроками на трансферном рынке. Но в синей части Лондона летом ждали другого форварда — 21-летнего Эрлинга Холанна. В июле Mirror и Bild писали, что Роман Абрамович готов заплатить «Боруссии» 175 миллионов евро за норвежца, но трансфер уже не состоится. Вероятно, дортмундцы решили, что терять за одно лето и Санчо, и Холанна — перебор.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CSSeMxhpFYu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Erling Braut Haaland (@erling.haaland)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Вариант с «Челси» появился у Лукаку еще перед Евро, но все это время он казался страховочным. В конце июля лондонцы стали активно забрасывать миланцев предложениями и в итоге добились своего.

Форвард победителям Лиги чемпионов непременно нужен. Хотя год назад «Челси», казалось, закрыл эту дыру покупкой Тимо Вернера. Увы, дебютный сезон в АПЛ у немецкого форварда не получился. Он быстро превратился из топ-нападающего в мем — в соцсетях постоянно шутят на тему реализации Вернера (всего 6 голов в 35 матчах премьер-лиги). А вообще лучшим бомбардиром «Челси» в прошлом сезоне стал опорный полузащитник Жоржиньо — все 7 голов он забил с пенальти.

Кризис «Интера»

Для «Челси» приобретение форварда мирового уровня — гигантский плюс. А «Интер» этой продажей подчеркивает, что клуб вступает в смутное время.

Весной черно-синие стали чемпионами Италии и прервали гегемонию «Ювентуса». Логично, что столь громкий триумф нужно подкрепить качественной трансферной кампанией и нацелиться на успех в Лиге чемпионов. Однако у «Интера» все наоборот. Еще в мае клуб неожиданно покинул главный тренер Антонио Конте — его сменил Симоне Индзаги. В июле «Интер» за 60 миллионов евро продал в «ПСЖ» один из своих главных активов — защитника Ашрафа Хакими. Трансфер Лукаку — новый удар по амбициям.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/COK974erDMX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/COK974erDMX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/COK974erDMX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Inter ??? (@inter)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Агент бельгийского нападающего Федерико Пасторелло на днях сказал, что скоро они с футболистом расскажут о причинах своих действий. Лукаку тоже анонсировал сообщение для болельщиков в ближайшее время.

Отставка Конте

Но все и так ясно. Проблемы «Интера» тянутся с прошлого года, когда пандемия коронавируса вынудила владельцев клуба затянуть пояса. Китайская корпорация Suning Group (а именно Чжан Цзиньдун и его сын Стивен Чжан) приобрела миланский клуб в 2016 году и до лета 2020-го вложила в трансферы примерно 600 миллионов евро. Однако за все зимнее трансферное окно клуб не потратил ни цента, хотя Конте просил усилить команду, ведь она сражалась за скудетто. «У нас был проект, но его реализация прекратилась в августе», — констатировал в феврале тогда еще тренер «Интера».

Конте все еще не назвал точную причину своей внезапной отставки, хотя в недавнем интервью Gazzetta dello Sport намекнул на то, что у владельцев изменились планы. Итальянец узнал, что клуб не собирается усиливаться и даже будет распродавать игроков. Suning Group отставка Конте тоже помогла — он все-таки зарабатывал целых 12 миллионов евро в год и с отрывом был самым высокооплачиваемым тренером серии А. У Индзаги зарплата почти в три раза меньше.

Гнев болельщиков

После отставки Конте представители лидирующей фанатской группировки «Интера» Curva Nord Milano встретились с руководством, которое заверило болельщиков: на какие-то жертвы пойти придется, но команда разобрана не будет. На прошлой неделе те же фанаты устроили масштабную акцию у офиса «Интера». На одном из баннеров было написано: «Чжан, время вышло». На другом: «Клуб, внимание. Обещания нужно сдерживать».

Китайцы не устояли перед предложением «Челси». Вообще, как писали итальянские СМИ, «Интер» планировал по итогам летней трансферной кампании выйти в плюс на 80 миллионов евро и после продажи Хакими в «ПСЖ» за 60 миллионов приблизился к этой отметке. Однако затем поступило заманчивое предложение от «Челси», которое значительно улучшило бы финансовое состояние миланцев. И Чжан согласился на трансфер. Уход главного тренера и ключевого защитника еще можно было как-то пережить, но продажа главной звезды неприемлема для болельщиков.

Долги по зарплатам

Проблема для «Интера», что на продаже Лукаку все не закончится. У Suning Group гигантские трудности. Достаточно сказать, что весной корпорация была вынуждена расформировать другой свой клуб — «Цзянсу Сунин». Важнейшая деталь: это действующий чемпион Китая, но он все равно был ликвидирован.

«Интеру», конечно, уничтожение не грозит, но в прошлом сезоне футболистам-чемпионам задерживали зарплаты, что уже звучит дико. Чжан просил футболистов отказаться от бонусов за победу в серии А, а перед руководителями «Интера» Беппе Мароттой и Пьеро Аузилио была поставлена задача к осени сократить зарплатную ведомость на 20 процентов. К примеру, Жоау Мариу отпустили в «Бенфику» бесплатно именно потому, что клуб хотел избавиться от его жалованья.

Разрыв отношений с Pirelli тоже часть новой стратегии миланцев. Итальянский производитель шин оставался титульным спонсором черно-синих с 1995 года, но с нового сезона у «Интера» будет более выгодный контракт с блокчейн-платформой Socios. Форма черно-синих теперь выглядит непривычно.

Что дальше?

«Интер» уже ищет замену Лукаку. Основных кандидатов трое: 21-летний Душан Влахович из «Фиорентины», 35-летний Эдин Джеко из «Ромы» и 30-летний Дуван Сапата из «Аталанты». Бергамский клуб, кстати, уже прорабатывает вариант замены колумбийцу как раз из «Челси»: в команду Алексея Миранчука может перебраться Тэмми Эбрахам.

Любой из трех потенциальных претендентов на замену Лукаку сильно уступает бельгийцу. Более того, миланцы могут избавиться и от других лидеров. Судя по слухам, партнер Лукаку по атаке Лаутаро Мартинес может перебраться в «Тоттенхэм» или «Арсенал».

К владельцам «Интера» очень много вопросов. И, может быть, уже в ближайшее время китайцы продадут клуб. Уже есть потенциальный покупатель — американский инвестиционный фонд Oaktree, который в мае выдал Suning займ в размере 275 миллионов евро. Взамен эта компания получила долю акций «Интера» и может стать основным акционером клуба, если китайцы не смогут выплатить долг.

А от команды ждать второй подряд победы в чемпионате не стоит. «Интер» ослаб и, вероятно, вновь будет лишь бороться за попадание в Лигу чемпионов. Лукаку, напротив, должен стать одним из главных действующих лиц в Англии.