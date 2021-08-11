Лукаку продан в «Челси». «Интер» разваливается на глазах
Болельщики миланского клуба в ярости от действий его китайских владельцев.
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Болельщики миланского клуба в ярости от действий его китайских владельцев.
Лукаку 28 лет. Он все еще один из сильнейших центрфорвардов планеты, лидер сборной Бельгии и второй бомбардир минувшего чемпионата Италии — Ромелу забил всего на пять голов меньше Криштиану Роналду. Для «Челси» это великолепная сделка, если забыть о сумме трансфера и о том, что Лукаку уже однажды упустил шанс на «Стэмфорд Бридж».
У бельгийца действовал контракт с «Челси» с 2011 по 2014 год, но за это время он провел всего 15 матчей за синих и не забил ни одного мяча. Андре
Сейчас «Челси» придется второй раз заплатить за форварда. Если в 2011 году синие отдали «Андерлехту» 15 миллионов евро, то десять лет спустя сумма возросла до 115 миллионов евро (97,5 миллиона фунтов) — именно это число называет всезнающий инсайдер Фабрицио Романо. «Челси» почти повторит рекорд английских клубов, который совсем недавно установил «Манчестер Сити» — «горожане» купили Джека Грилиша у «Астон Виллы» за 100 миллионов фунтов.
Трансфер Лукаку в «Челси» — сюрприз. И дело не в деньгах. Все уже привыкли, что синие тратят на новичков много и даже в пандемийное прошлое лето стали самыми активными игроками на трансферном рынке. Но в синей части Лондона летом ждали другого форварда — 21-летнего Эрлинга Холанна. В июле Mirror и Bild писали, что Роман Абрамович готов заплатить «Боруссии» 175 миллионов евро за норвежца, но трансфер уже не состоится. Вероятно, дортмундцы решили, что терять за одно лето и Санчо, и Холанна — перебор.
Вариант с «Челси» появился у Лукаку еще перед Евро, но все это время он казался страховочным. В конце июля лондонцы стали активно забрасывать миланцев предложениями и в итоге добились своего.
Форвард победителям Лиги чемпионов непременно нужен. Хотя год назад «Челси», казалось, закрыл эту дыру покупкой Тимо Вернера. Увы, дебютный сезон в АПЛ у немецкого форварда не получился. Он быстро превратился из
Для «Челси» приобретение форварда мирового уровня — гигантский плюс. А «Интер» этой продажей подчеркивает, что клуб вступает в смутное время.
Весной
Агент бельгийского нападающего Федерико Пасторелло на днях сказал, что скоро они с футболистом расскажут о причинах своих действий. Лукаку тоже анонсировал сообщение для болельщиков в ближайшее время.
Но все и так ясно. Проблемы «Интера» тянутся с прошлого года, когда пандемия коронавируса вынудила владельцев клуба затянуть пояса. Китайская корпорация Suning Group (а именно Чжан Цзиньдун и его сын Стивен Чжан) приобрела миланский клуб в 2016 году и до лета 2020-го вложила в трансферы примерно 600 миллионов евро. Однако за все зимнее трансферное окно клуб не потратил ни цента, хотя Конте просил усилить команду, ведь она сражалась за скудетто. «У нас был проект, но его реализация прекратилась в августе», — констатировал в феврале тогда еще тренер «Интера».
Конте все еще не назвал точную причину своей внезапной отставки, хотя в недавнем интервью Gazzetta dello Sport намекнул на то, что у владельцев изменились планы. Итальянец узнал, что клуб не собирается усиливаться и даже будет распродавать игроков. Suning Group отставка Конте тоже помогла — он
После отставки Конте представители лидирующей фанатской группировки «Интера» Curva Nord Milano встретились с руководством, которое заверило болельщиков: на
Китайцы не устояли перед предложением «Челси». Вообще, как писали итальянские СМИ, «Интер» планировал по итогам летней трансферной кампании выйти в плюс на 80 миллионов евро и после продажи Хакими в «ПСЖ» за 60 миллионов приблизился к этой отметке. Однако затем поступило заманчивое предложение от «Челси», которое значительно улучшило бы финансовое состояние миланцев. И Чжан согласился на трансфер. Уход главного тренера и ключевого защитника еще можно было
Проблема для «Интера», что на продаже Лукаку все не закончится. У Suning Group гигантские трудности. Достаточно сказать, что весной корпорация была вынуждена расформировать другой свой клуб — «Цзянсу Сунин». Важнейшая деталь: это действующий чемпион Китая, но он все равно был ликвидирован.
«Интеру», конечно, уничтожение не грозит, но в прошлом сезоне
Разрыв отношений с Pirelli тоже часть новой стратегии миланцев. Итальянский производитель шин оставался титульным спонсором
«Интер» уже ищет замену Лукаку. Основных кандидатов трое: 21-летний Душан Влахович из «Фиорентины», 35-летний Эдин Джеко из «Ромы» и 30-летний Дуван Сапата из «Аталанты». Бергамский клуб, кстати, уже прорабатывает вариант замены колумбийцу как раз из «Челси»: в команду Алексея Миранчука может перебраться Тэмми Эбрахам.
Любой из трех потенциальных претендентов на замену Лукаку сильно уступает бельгийцу. Более того, миланцы могут избавиться и от других лидеров. Судя по слухам, партнер Лукаку по атаке Лаутаро Мартинес может перебраться в «Тоттенхэм» или «Арсенал».
К владельцам «Интера» очень много вопросов. И, может быть, уже в ближайшее время китайцы продадут клуб. Уже есть потенциальный покупатель — американский инвестиционный фонд Oaktree, который в мае выдал Suning займ в размере 275 миллионов евро. Взамен эта компания получила долю акций «Интера» и может стать основным акционером клуба, если китайцы не смогут выплатить долг.
А от команды ждать второй подряд победы в чемпионате не стоит. «Интер» ослаб и, вероятно, вновь будет лишь бороться за попадание в Лигу чемпионов. Лукаку, напротив, должен стать одним из главных действующих лиц в Англии.
Гоша Чернов