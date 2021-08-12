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09:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Месси рассказал, как узнал о провале переговоров с «Барселоной»

34-летний аргентинский форвард французского «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси раскрыл подробности того, как он узнал о провале переговоров по продлению контракта с «Барселоной».

ПСЖ
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«Мне очень тяжело. Я не был к этому готов. В прошлом году — да, но не сейчас». Главное из прощального выступления Месси

«Мой отец вернулся домой. Он был с Лапортой весь вечер. После возвращения он рассказал мне о неутешительных итогах переговоров, в тот момент я почувствовал себя очень подавленным. Затем мне пришлось подготовиться, чтобы рассказать об этом моей жене Антонелле. Мы заплакали, но должны были рассказать детям.

Конечно, мы подбадривали друг друга. Нам нужно было найти правильный путь, потому что в декабре мы сказали им, что останемся в Барселоне. Мы знали, насколько это будет сложно, особенно для Тьяго. Иногда мы слишком много думаем о вещах, но дети очень быстро ассимилируются. Они могут принимать вещи так, как мы даже не догадываемся.

Тьяго, например, мог бы держать это внутри, но в данный момент, кажется, ему всё нравится. Но я его знаю, он такой же, как я. Он страдает внутри, не показывая этого. Он адаптируется, и для него это будет хороший опыт. Вся семья будет счастлива, мы получим удовольствие в этом клубе», — цитирует Месси Football Espana со ссылкой на BBC.

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