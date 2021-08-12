Месси заработает более 120 млн евро за 2 года в «ПСЖ»

«ПСЖ» заплатит Лионелю подписной бонус в размере 40 млн евро, а годовая зарплата Месси составит 41 млн евро. Кроме того, в соглашении прописаны бонусы за достижение целей. Например, Лео получит бонус, если выиграет Лигу чемпионов с «ПСЖ» или возьмет еще один «Золотой мяч».
Таким образом, Месси стал самым высокооплачивыемым игроком «ПСЖ», обойдя Неймара, который получает 36,8 млн евро в год, и Килиана Мбаппе, зарплата которого — 25 млн евро в год.
У Месси будет самая высокая зарплата в истории Лиги 1.
Форвард может заработать 163 млн евро в «ПСЖ», если стороны воспользуются опцией продления контракта на год, которая прописана в действующем соглашении.