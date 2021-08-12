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13:01 (мск), источник: Sports.Ru

Месси заработает более 120 млн евро за 2 года в «ПСЖ»

Стали известны подробности контракта Лионеля Месси с «ПСЖ». По данным Le Parisien, аргентинец получит от французского клуба более 120 миллионов евро за 2 года.

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«ПСЖ» заплатит Лионелю подписной бонус в размере 40 млн евро, а годовая зарплата Месси составит 41 млн евро. Кроме того, в соглашении прописаны бонусы за достижение целей. Например, Лео получит бонус, если выиграет Лигу чемпионов с «ПСЖ» или возьмет еще один «Золотой мяч».

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Таким образом, Месси стал самым высокооплачивыемым игроком «ПСЖ», обойдя Неймара, который получает 36,8 млн евро в год, и Килиана Мбаппе, зарплата которого — 25 млн евро в год.

У Месси будет самая высокая зарплата в истории Лиги 1.

Форвард может заработать 163 млн евро в «ПСЖ», если стороны воспользуются опцией продления контракта на год, которая прописана в действующем соглашении.

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