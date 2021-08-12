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11:18 (мск), источник: Sports.Ru

«ПСЖ» не отпустит Мбаппе в «Реал» до лета 2022 года. Вместо него парижане подпишут Роналду (As)

«ПСЖ» может подписать контракт с нападающим Криштиану Роналду следующим летом, утверждает As.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

По данным источника, президент парижан Нассер Аль-Хелайфи знает, что форвард Килиан Мбаппе не подпишет новый контракт с клубом. Несмотря на это, «ПСЖ» не отпустит нападающего в «Реал» до лета 2022 года, когда срок его контракта истечет.

В «ПСЖ» понимают, что решение Мбаппе не изменить, но отпускать сейчас его не хотят. Для «ПСЖ» это не вопрос денег.

Уже решено, что Мбаппе в составе «ПСЖ» заменит форвард Криштиану Роналду, срок контракта которого с «Ювентусом» истекает следующим летом.

Аль-Хелайфи всегда хотел, чтобы Роналду, Неймар и Лионель Месси играли в «ПСЖ». Планируется, что португалец, которому к тому моменту будет 37 лет, подпишет контракт на 2 года. После этого он отправится в США или в Катар.

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