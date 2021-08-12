«ПСЖ» не отпустит Мбаппе в «Реал» до лета 2022 года. Вместо него парижане подпишут Роналду (As)
«ПСЖ» может подписать контракт с нападающим Криштиану Роналду следующим летом, утверждает As.
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«ПСЖ» может подписать контракт с нападающим Криштиану Роналду следующим летом, утверждает As.
По данным источника, президент парижан Нассер
Уже решено, что Мбаппе в составе «ПСЖ» заменит форвард Криштиану Роналду, срок контракта которого с «Ювентусом» истекает следующим летом.