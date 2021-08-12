Месси приступил к тренировкам с «ПСЖ»

34-летний форвард подписал контракт с «ПСЖ» на этой неделе. Соглашение рассчитано на два сезона, также оговорена опция продления на еще один год.

Месси перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента. Ранее он не продлил контракт с «Барселоной», за которую выступал на протяжении всей своей карьеры на профессиональном уровне. Сообщалось, что Месси хочет сыграть со «Страсбуром» 14 августа, однако в «ПСЖ» предпочтут, чтобы он еще потренировался.