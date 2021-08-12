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15:30 (мск), источник: Sports.Ru

Месси приступил к тренировкам с «ПСЖ»

Нападающий Лионель Месси приступил к тренировкам в «ПСЖ».

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Парижский клуб опубликовал в своем инстаграме короткий ролик с тренировочного занятия аргентинца на базе.

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34-летний форвард подписал контракт с «ПСЖ» на этой неделе. Соглашение рассчитано на два сезона, также оговорена опция продления на еще один год.

Месси перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента. Ранее он не продлил контракт с «Барселоной», за которую выступал на протяжении всей своей карьеры на профессиональном уровне. Сообщалось, что Месси хочет сыграть со «Страсбуром» 14 августа, однако в «ПСЖ» предпочтут, чтобы он еще потренировался.

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