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12ПСЖ представил Месси
17:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Месси приступил к тренировкам с «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси приступил к тренировкам с новым клубом.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси приступил к тренировкам с новым клубом. Соответствующий ролик появился в «инстаграме» парижской команды.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее стало известно, что 34-летний аргентинец попросил включить его в состав команды на матч 2-го тура чемпионата Франции со «Страсбургом», который пройдёт в Париже 14 августа.

Тренерский штаб предпочёл бы, чтобы Лео для начала набрал форму после отпуска, но окончательное решение ещё не принято.

10 августа, Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон.

5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.

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