Месси приступил к тренировкам с «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси приступил к тренировкам с новым клубом. Соответствующий ролик появился в «инстаграме» парижской команды.

Ранее стало известно, что 34-летний аргентинец попросил включить его в состав команды на матч 2-го тура чемпионата Франции со «Страсбургом», который пройдёт в Париже 14 августа.

Тренерский штаб предпочёл бы, чтобы Лео для начала набрал форму после отпуска, но окончательное решение ещё не принято.