Уход Месси — шок. Но «Барса» должна сохранить свою идентичность

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Трагедия пришла в Каталонию откуда не ждали. Казалось, что после стольких десятков противоречивых новостей и прошлогодней безуспешной попытки Месси покинуть родной клуб теперь ситуация все-таки наладится. Однако жизнь умеет удивлять…

Месси ушел. Фанаты пока не представляют, как команда будет играть без своего лучшего игрока в истории. Тем временем «Барселона» выходит в финал Кубка Гампера и обыгрывает «Ювентус». Клуб идет дальше. Ведь клуб — всегда больше, чем один игрок. А мы помним, что «Барса» — «это больше чем клуб». Впрочем, это каталонцам еще предстоит доказать.

Парадокс эволюции ДНК «Барселоны»

Провозглашенные Йоханом Кройфом и модернизированные Пепом Гвардиолой принципы игры каталонского клуба сделали из команды глобальный бренд, на котором держатся сотни миллионов фанатов. Триумф и слава «Барселоны» напрямую ассоциировались с двумя вещами: позиционным футболом и Месси.

Однако в последние годы фундаментальные постулаты и аргентинский гений стали спотыкаться о все большее количество камней преткновения. Футбол как игра «пространства и времени» — это смысловая нагрузка в каждом действии. Не пас ради паса, не рывок ради рывка. А звено ради цепочки, элемент ради структуры.

Месси — творец. Но очень быстро гений перестал умещаться в систему — он стал довлеть над ней. Все эти опускания за мячом в центральный круг, показательное отсутствие работы в прессинге — все это есть продукт индивидуальной игры Лионеля. Он эволюционировал и стал еще радикальнее в своих лучших и худших проявлениях. Месси стал еще феноменальнее в работе с мячом, еще агрессивнее в желании им завладеть и еще пассивнее в ситуациях без него. Можно по-разному оценивать эпизоды, но тот самый матч против киевского «Динамо» на групповом этапе Лиги чемпионов сильно засел в памяти.

Задачей любого тренера «Барсы» (даже Гвардиолы) была адаптация гения аргентинца под систему. Со временем ситуация все больше выходила из-под контроля, и задача трактовалась наоборот. Стиль игры Месси все меньше регулировался. Это заставляло тренеров нарушать ДНК команды.

Принцип «двигайся не к мячу, а от него» постепенно превратился в «двигай мяч к Месси, а не от него». Философия интенсивного прессинга и контрпрессинга, направленная на быстрое возвращение контроля над игрой, сменилась стабильной обороной в меньшинстве.

Да, все это — ради лучшего игрока в истории лиги по голам, ассистам, созданным моментам, успешным обводкам и еще многим атакующим показателям. Но теперь он ушел. И нельзя забывать, что история идентичности каталонского гранда больше и по продолжительности, и по смыслу, нежели легендарная эпоха великого аргентинца.

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Время для глобальной перестройки

Не подумайте, я не говорю: «Ох, вот этот аргентинский эгоист ушел, теперь-то клуб заживет!» Я лишь обращаю внимание на исторический контекст: футболист, каким бы великим он ни был, все равно имеет свой срок. А успешность клуба — дело рук людей, а не одного гения.

Рональд Куман приходил в «Барсу» с четким намерением омолодить команду. Голландского специалиста не назовешь идейным последователем Кройфа и Гвардиолы, но его посыл понятен. С уходом Месси из той самой команды Пепа образца 2011 года остались лишь Жерар Пике (34 года) и Серхио Бускетс (33 года). Из «Сити» свободным агентом пришел 20-летний центрбек Эрик Гарсия, а на замену Бускетсу еще два года назад был приобретен Френки Де Йонг. В минувшем сезоне в полузащите засиял Педри (и теперь его ценник — 80 миллионов евро), а в атаке до получения травмы всех удивлял 18-летний Ансу Фати.

В начале года долгожданные изменения произошли в руководстве клуба — Жозеп Бартомеу покинул свою должность. К сожалению для каталонских фанатов, вместе с ним никуда не ушел миллиардный долг клуба. Этот фактор сильно сковывает перспективы команды к росту.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CSWioBFDA2y/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CSWioBFDA2y/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CSWioBFDA2y/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от FC Barcelona (@fcbarcelona)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Ничто не вечно, и ты должен знать, как обновляться. Нужно понимать: иногда, чтобы вернуться к доминированию, нужно провести пару лет, бродя по пустыне», — эту фразу о возрастающей потребности в перестройке в «Барсе» Куман произнес в апреле 2020 года в интервью Sport, еще будучи тренером сборной Нидерландов. В контексте нынешней ситуации высказывание выглядит реалистичным. Тем более учитывая, что «Барса» всеми силами пыталась продлить контракт с Месси и теперь должна адаптироваться. Уход аргентинца близился, но сейчас у каталонского клуба нет дополнительного времени на раскачку.

В том же интервью Куман обозначил две проблемы «Барселоны»:

«Первая — интенсивность. Нравится или нет, сегодня топ-клубы играют в высоком темпе все 90 минут. “Барсе” тяжело с этим справляться. Мы увидели это в знаменитом ответном матче с “Ливерпулем” и в матче за Суперкубок Испании против “Атлетико”. “Барса” была лучше 80 минут, а затем просела на последние 10, и более интенсивные и свежие игроки “Атлетико” победили. Вторая — “Барса” больше не доминирует в матчах, как в предыдущие годы. В этом аспекте каталонцам нужно вернуть свою идентичность, потому что это лежит в их ДНК. Они всегда контролировали игру, но в более эффективном ключе».

Отдельное внимание Куман концентрировал на обновлении состава. Но в контексте новой «оздоровительной» политики ла лиги для финансовой стабильности клубов эта проблема становится еще более актуальной и трудноисправимой. Пока «Барса» все еще не смогла добавить в заявку на предстоящий сезон свои новые трансферы: Серхио Агуэро, Эрика Гарсию, Мемфиса Депая. Клуб, скорее всего, покинут Миралем Пьянич и Илайш Мориба — 18-летний талант из дубля, которого Куман стал подтягивать к основной команде в минувшем сезоне (536 минут в ла лиге). Также слухи провожают из «Барсы» Мартина Брэйтуйэта. 30-летний датчанин был основным в составе Дании на Евро, но конкурировать с Гризманном, Агуэро и Депаем впереди ему будет очень сложно.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/reel/CSUxesQHyz2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/reel/CSUxesQHyz2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/reel/CSUxesQHyz2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от FC Barcelona (@fcbarcelona)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

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Кроме всего, клуб уже давно пытается избавиться от разочаровавшего Филиппе Коутиньо и «хрустального» Самюэля Юмтити. Чемпион мира-2018 за последние два сезона пропустил 35 игр из-за травм. Однако на данный момент Юмтити в строю, а в составе «Барсы» восемь травмированных игроков. Возвращение Агуэро ожидается в октябре, Тер Штегену делают операцию на колене, а Фати лечится с ноября.

Большие надежды в новом сезоне Куман возложит на Педри. Один из героев минувшего Евро заслужил космическую похвалу от тренера сборной Испании Луиса Энрике: «А кто-нибудь вообще заметил, что 18-летний парень по имени Педри творил на Евро? Такое в его возрасте не удавалось даже Андресу Иньесте. Я никогда не видел подобного от 18-летнего игрока ни на Евро, ни на чемпионатах мира. Это вне логики».

Неподдельное восхищение Энрике можно понять. Педри настолько доминировал и во владении, и в прессинге, что стал лучшим на всем турнире по:

передачам в финальную треть поля (68)

действиям, приведшим к удару (28)

голевым действиям (6)

продвижениям с мячом в финальную треть (29, с отрывом лучший).

Несколько дней назад Педри проиграл в финале олимпийского турнира по футболу бразильцам, проведя свой 73-й (!) матч за сезон. Полузащитник еще и отказался от отпуска, приняв решение вернуться в клуб на шесть дней раньше. Такая трудовая этика вызывает уважение, а в комплекте с невероятным талантом — приятный шок. Тем не менее такая огромная нагрузка не может пройти незаметно.

Красной нитью сквозь весь новый сезон «Барселоны» будет проходить фамилия Месси. Уход Лионеля еще долго будет вспоминаться в самом разном контексте. Им будут объясняться неудачи и успехи отдельных футболистов и команды в целом, им будет оцениваться работа Кумана. Однако именно сейчас наступает момент, когда «Барсе» нужно вспомнить свой девиз и вернуться к своему ДНК, заложенному еще в годы детства аргентинского гения. Впрочем, такой массивный ком проблем, упавший на плечи голландского специалиста, способен еще дальше отдалить «Барсу» от заветных триумфов.