«ПСЖ» хочет расширить домашний стадион после прихода Месси

Переход Месси привел к тому, что все билеты на матч первого тура были моментально раскуплены, причем у спекулянтов их цена колеблется от €450 до €1 тыс. И это при том, что аргентинец в этом матче не сыграет — будет всего лишь его презентация перед болельщиками.