«ПСЖ» хочет расширить домашний стадион после прихода Месси
Переход в «ПСЖ» аргентинского нападающего Лионеля Месси может привести к началу работ по расширению домашнего стадиона команды «Парк де Пренс».
Переход в «ПСЖ» аргентинского нападающего Лионеля Месси может привести к началу работ по расширению домашнего стадиона команды «Парк де Пренс».
Об этом сообщает радиостанция France Info.
Переход Месси привел к тому, что все билеты на матч первого тура были моментально раскуплены, причем у спекулянтов их цена колеблется от €450 до €1 тыс. И это при том, что аргентинец в этом матче не сыграет — будет всего лишь его презентация перед болельщиками.
Стадион «Парк де Пренс» рассчитан на 48 тыс. мест, но при своем нынешнем составе «ПСЖ» может собирать на своих матчах вдвое большую аудиторию. Так считают французские СМИ. По сведениям France Info, добро на расширение «Парк де Пренс» уже дала мэр Парижа Анн Идальго.
5 августа «Барселона» объявила об уходе аргентинца
10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года.
Ранее СМИ сообщали, что Месси будет получать часть зарплаты в «ПСЖ» в криптовалюте.