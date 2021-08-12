ПСЖ планирует выплатить Месси гонорар в криптовалюте

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ПСЖ уточнил, что выплата в таком виде была включена в подписной бонус Месси.

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Речь идет о фанатских токенах, которую могут получить болельщики, ими можно торговать на биржах или обменять на эксклюзивные награды. Токены ПСЖ торгуются на Socios.com.

Спортсмен получит токенами часть так называемого «приветственного бонуса», выплата которого предусмотрена за подписание контракта. Сколько Месси получит в виде цифровых активов — неизвестно. Однако по словам представителей клуба, спортсмену достанется большое количество криптовалюты. По информации Le Parisien, зарплата Месси будет составлять €41 млн в год с учетом выплаты всех налогов.