Официально: Лукаку — игрок «Челси»

Сообщалось, что «Челси» заплатит за форварда 115 миллионов евро, сам игрок подпишет контракт до 2026 года. Отметим, это продажа стала самой дорогой в истории Серии А. В минувшем сезоне Лукаку сыграл 44 матча во всех турнирах за «Интер», забил 30 мячей и сделал 10 результативных передач.