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20:24 (мск), источник: Матч ТВ

Официально: Лукаку — игрок «Челси»

«Челси» объявил о трансфере нападающего «Интера» Ромелу Лукаку.

Челси
ИнтерЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Челси» сообщил о трансфере нападающего «Интера» Ромелу Лукаку. Пресс-служба лондонцев объявила о возвращении бельгийца в клуб.

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Сообщалось, что «Челси» заплатит за форварда 115 миллионов евро, сам игрок подпишет контракт до 2026 года. Отметим, это продажа стала самой дорогой в истории Серии А. В минувшем сезоне Лукаку сыграл 44 матча во всех турнирах за «Интер», забил 30 мячей и сделал 10 результативных передач.

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