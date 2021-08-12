Приобретение Лукаку стало самым дорогим трансфером в истории «Челси»

Предыдущий рекорд клуба был установлен в сентябре 2020 года. Тогда лондонцы заплатили за полузащитника «Байера» Кая Хаверца € 80 млн плюс € 20 млн в качестве бонусов.

Бельгиец выступал за «Интер» с 2019 года, когда он перебрался в Англию из «Манчестер Юнайтед». В минувшем сезоне форвард провёл 36 матчей в Серии А, забил 24 мяча (шесть — с пенальти) и отдал 11 голевых передач. В составе «Интера» он стал чемпионом Италии.