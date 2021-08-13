Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Боруссия М
Бавария
Футбол. Зарубежный
22:00
Лорьян
Монако
Футбол. Зарубежный
22:00
Брентфорд
Арсенал
Футбол. Зарубежный
22:00
Валенсия
Хетафе
Футбол. Еврокубки
12.08
Осиек
ЦСКА Сф
11
Футбол. Еврокубки
12.08
Партизан
Сочи
П 4:2
22
Все события
Фоторепортажи
8«Челси» взял Суперкубок УЕФА при судействе Карасева
16Карпин с женой на игре «Спартака», секретная записка Витории и эмоции Кержакова: новое поражение красно-белых
09:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Месси — о позиции на поле в «ПСЖ»: понятия не имею, это проблема Почеттино

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси ответил на вопрос о своей позиции на поле.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

«Когда начались переговоры с “ПСЖ”, мне позвонил Маурисио. Я спросил его, в чём его идея, и он сказал мне, что очень доволен и ждёт меня в Париже. Обязательно поговорим о том, что будет на поле. Но в тот день мы не говорили о тактике. Позиция на поле? Не знаю, понятия не имею. Я уже здесь. Это проблема Почеттино. Он найдёт способ. В конце концов, мы все адаптируемся», — приводит слова Месси El País.

Во время загрузки произошла ошибка.

10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. За пять дней до этого «Барселона» объявила, что не будет продлевать договор с Лео. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.

Читайте также
 Американская гимнастка Байлз провалилась на Олимпиаде!
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
«Зенит» подписал пятилетний контракт с Клаудинью (видео)
Россия планирует провести летние Олимпийские игры в 2036 году
РПЛ упала на рекордно низкое за 16 лет место в рейтинге УЕФА
«Рубин» – 8-й клуб из России, вылетевший из еврокубков, не забив
«Атлетико» предложит за одноклубника Кокорина за 60 млн евро
Ласицкене: Ничто не изменит моего теплого отношения к украинкам
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь