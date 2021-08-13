Месси — о позиции на поле в «ПСЖ»: понятия не имею, это проблема Почеттино

«Когда начались переговоры с “ПСЖ”, мне позвонил Маурисио. Я спросил его, в чём его идея, и он сказал мне, что очень доволен и ждёт меня в Париже. Обязательно поговорим о том, что будет на поле. Но в тот день мы не говорили о тактике. Позиция на поле? Не знаю, понятия не имею. Я уже здесь. Это проблема Почеттино. Он найдёт способ. В конце концов, мы все адаптируемся», — приводит слова Месси El País.