«Атлетико» предложит за форварда «Фиорентины» Влаховича € 60 млн
Мадридский «Атлетико» хочет приобрести нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича. Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Мадридский «Атлетико» хочет приобрести нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича. Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, мадридский клуб готов заплатить за 21-летнего сербского нападающего € 60 млн. Кроме того, в сделку может быть включен аргентинский защитник «Атлетико» Неуэн Перес.
Ранее сообщалось, что Влаховичем также интересуется лондонский «Тоттенхэм». В свою очередь, «Фиорентина» предложила форварду новое соглашение с зарплатой € 3 млн в год. Сербский футболист согласился на предложенные условия, однако контракт ещё не заключен, так как стороны обсуждают пункт об отступных за форварда в размере € 60 млн.
В минувшем сезоне Влахович забил 21 гол в 37 матчах Серии А и был признан лучшим молодым игроком чемпионата. Форвард выступает за «Фиорентину» с 2018 года. В итальянский клуб Влахович перешёл из «Партизана». В завершившейся Серии А «Фиорентина» с 40 очками заняла 13-е место в турнирной таблице.