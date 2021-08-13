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09:58 (мск), источник: Чемпионат.com

«Атлетико» предложит за форварда «Фиорентины» Влаховича € 60 млн

Мадридский «Атлетико» хочет приобрести нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича. Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Фиорентина
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Источник: AFP 2021

По информации источника, мадридский клуб готов заплатить за 21-летнего сербского нападающего € 60 млн. Кроме того, в сделку может быть включен аргентинский защитник «Атлетико» Неуэн Перес.

Ранее сообщалось, что Влаховичем также интересуется лондонский «Тоттенхэм». В свою очередь, «Фиорентина» предложила форварду новое соглашение с зарплатой € 3 млн в год. Сербский футболист согласился на предложенные условия, однако контракт ещё не заключен, так как стороны обсуждают пункт об отступных за форварда в размере € 60 млн.

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В минувшем сезоне Влахович забил 21 гол в 37 матчах Серии А и был признан лучшим молодым игроком чемпионата. Форвард выступает за «Фиорентину» с 2018 года. В итальянский клуб Влахович перешёл из «Партизана». В завершившейся Серии А «Фиорентина» с 40 очками заняла 13-е место в турнирной таблице.

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