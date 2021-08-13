Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Боруссия М
Бавария
Футбол. Зарубежный
22:00
Лорьян
Монако
Футбол. Зарубежный
22:00
Брентфорд
Арсенал
Футбол. Зарубежный
22:00
Валенсия
Хетафе
Футбол. Еврокубки
12.08
Осиек
ЦСКА Сф
11
Футбол. Первый дивизион
14.08
СКА-Хабаровск
Торпедо М
Все события
Фоторепортажи
14«Динамо» обыграло ЦСКА на глазах у Овечкина
8«Челси» взял Суперкубок УЕФА при судействе Карасева
15:42 (мск), источник: Sports.Ru

«ПСЖ» готов продать любого, кроме Месси, Неймара, Мбаппе, Маркиньоса, Верратти и Ди Марии. Клуб хочет заработать 180 млн евро (L’Equipe)

Парижский клуб по-прежнему рассчитывает продать футболистов на 180 миллионов евро к концу лета, сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2021

Все игроки «ПСЖ» потенциально доступны для продажи в другие клубы, кроме Лионеля Месси и «большой пятерки», куда входят Неймар, Килиан Мбаппе, Маркиньос, Марко Верратти и Анхель Ди Мария.

Вероятно, также клуб не будет продавать игроков, пришедших в команду этим летом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пока конкретный интерес есть только к защитнику Тило Кереру со стороны «Байера». По остальным футболистам пока нет предложений.

Читайте также
 Год назад она чуть не погибла, а теперь возвращается в спорт
Самая сексуальная спортсменка по версии медиа. 18+
Российский олимпиец попался на мощном допинге. И он ему не помог
«Зенит» подписал пятилетний контракт с Клаудинью (видео)
Ниже Мальты и Молдовы. РПЛ – 34-я в рейтинге УЕФА в этом сезоне
«Спартак» объявил о переходе Педро Роши в «Атлетико Паранаэнсе»
УЕФА назвал претендентов на награды лучшим игрокам ЛЧ и ЛЕ
Россия планирует провести летние Олимпийские игры в 2036 году
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь