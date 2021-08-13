«ПСЖ» готов продать любого, кроме Месси, Неймара, Мбаппе, Маркиньоса, Верратти и Ди Марии. Клуб хочет заработать 180 млн евро (L’Equipe)
Парижский клуб
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Все игроки «ПСЖ» потенциально доступны для продажи в другие клубы, кроме Лионеля Месси и «большой пятерки», куда входят Неймар, Килиан Мбаппе, Маркиньос, Марко Верратти и Анхель Ди Мария.
Вероятно, также клуб не будет продавать игроков, пришедших в команду этим летом.
Пока конкретный интерес есть только к защитнику Тило Кереру со стороны «Байера». По остальным футболистам пока нет предложений.