В «ПСЖ» сообщили о сроках восстановления Серхио Рамоса
Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос, перешедший этим летом из «Реала», постепенно возобновляет тренировки, сообщает
ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос, перешедший этим летом из «Реала», постепенно возобновляет тренировки, сообщает
Его появление на поле ожидается после перерыва на матчи сборных — то есть примерно в середине сентября.
Рамос официально стал игроком «ПСЖ» 8 июля. Контракт с 35-летним футболистом рассчитан до 30 июня 2023 года.
«ПСЖ» стартовал в чемпионате Франции с победы над «Труа» (2:1). В августе команда проведет в Лиге 1 еще три матча — против «Страсбура», «Бреста» и «Реймса».