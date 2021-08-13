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17:40 (мск), источник: Sport24

В «ПСЖ» сообщили о сроках восстановления Серхио Рамоса

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос, перешедший этим летом из «Реала», постепенно возобновляет тренировки, сообщает пресс-служба клуба.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

Его появление на поле ожидается после перерыва на матчи сборных — то есть примерно в середине сентября.

Рамос официально стал игроком «ПСЖ» 8 июля. Контракт с 35-летним футболистом рассчитан до 30 июня 2023 года.

«ПСЖ» стартовал в чемпионате Франции с победы над «Труа» (2:1). В августе команда проведет в Лиге 1 еще три матча — против «Страсбура», «Бреста» и «Реймса».

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