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18:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Если игроки «Барселоны» не согласятся на снижение зарплат, клуб не сможет заявить новичков

Футбольный клуб «Барселона» пока не может регистрировать новых игроков из-за финансовых проблем. Об этом сообщила испанская газета Mundo Deportivo.

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Источник: Reuters
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По данным источника, каталонский клуб ведёт переговоры о снижении оклада с Жераром Пике, Серджи Бускетсом и Жорди Альбой.

Пике с пониманием относится к финансовой ситуации, которая сложилась в «Барселоне», позиция Альбы неизвестна, а Бускетса пока не устраивает предложение руководства «Барселоны».

Из-за того, что «сине-гранатовым» не удаётся снизить зарплатную ведомость, клуб пока не может зарегистрировать новичков, хотя стартовый матч Ла Лиги против «Реал Сосьедад» состоится 15 августа.

Напомним, что новых футболистов можно регистрировать до воскресенья.

Этим летом состав «Барселоны» пополнили нападающие Мемфис Депай и Серхио Агуэро, а также защитник Эрик Гарсия.

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