Если игроки «Барселоны» не согласятся на снижение зарплат, клуб не сможет заявить новичков

По данным источника, каталонский клуб ведёт переговоры о снижении оклада с Жераром Пике, Серджи Бускетсом и Жорди Альбой.

Пике с пониманием относится к финансовой ситуации, которая сложилась в «Барселоне», позиция Альбы неизвестна, а Бускетса пока не устраивает предложение руководства «Барселоны».

Из-за того, что «сине-гранатовым» не удаётся снизить зарплатную ведомость, клуб пока не может зарегистрировать новичков, хотя стартовый матч Ла Лиги против «Реал Сосьедад» состоится 15 августа.

Напомним, что новых футболистов можно регистрировать до воскресенья.