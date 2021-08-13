Если игроки «Барселоны» не согласятся на снижение зарплат, клуб не сможет заявить новичков
Футбольный клуб «Барселона» пока не может регистрировать новых игроков
Футбольный клуб «Барселона» пока не может регистрировать новых игроков
По данным источника, каталонский клуб ведёт переговоры о снижении оклада с Жераром Пике, Серджи Бускетсом и Жорди Альбой.
Пике с пониманием относится к финансовой ситуации, которая сложилась в «Барселоне», позиция Альбы неизвестна, а Бускетса пока не устраивает предложение руководства «Барселоны».
Напомним, что новых футболистов можно регистрировать до воскресенья.
Этим летом состав «Барселоны» пополнили нападающие Мемфис Депай и Серхио Агуэро, а также защитник Эрик Гарсия.