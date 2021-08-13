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12ПСЖ представил Месси
20:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Грязные фолы и оскорбление матери: неужели вражда Месси и Рамоса в прошлом?

Теперь аргентинец и испанец вместе поведут «ПСЖ» к победе в Лиге чемпионов.

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Париж обирает «Барсу» и «Реал»

А как иначе назвать происходящее на трансферном рынке? Буквально за месяц в стан французов перешли капитаны «Барселоны» и «Реала». И перешли в статусе свободных агентов, то есть — бесплатно!

В сезоне-2021/22 за парижан сыграют сразу семь бывших футболистов испанских грандов:

  • Лионель Месси, Неймар, Рафинья («Барселона»)
  • Серхио Рамос, Кейлор Навас, Анхель Ди Мария, Ашраф Хакими («Реал»)

Помимо шестикратного обладателя «Золотого мяча», легенды испанского футбола и уже упомянутого Хакими, примерили форму «Пари Сен-Жермен» лучший вратарь ЕВРО-2020 Джанлуиджи Доннарумма и Джорджиньо Вейналдум из «Ливерпуля». Получается, мы стали свидетелями рождения второго «галактикоса», в котором звездам важно правильно засиять и в первый же сезон в Париже добыть для шейхов «ушастый» кубок ЛЧ.

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Но вернемся к Месси и Рамосу, ведь обойтись без резонанса двум главным трансферам лета-2021 не удалось. И Лео, и Серхио входят во всевозможные топы лучших футболистов XXI века, да и по количеству титулов мало кто может составить конкуренцию новоиспеченным парижанам.

Но не столько уровень приобретений заставлял бурлить фан-сообщество «ПСЖ», сколько взаимная неприязнь новичков на поле. Это противостояние 16 лет не давало покоя ни аргентинцу (удары по ногам), ни испанцу (унижение обводками) — оно же подталкивало аудиторию еще ближе подсаживаться к экранам телевизоров.

Чем не повод вспомнить о том, какими эпизодами запомнилась вражда Месси и Рамоса?

Лучший нападающий мира vs лучший защитник

Не быть стыков между лидерами клубов и не могло. «Эль-Класико» — одно из ярчайших противостояний в современном футболе, а Лео — центральная фигура в схватке Каталонии и Мадрида. Именно на плечи Рамоса ложилась задача сдерживать аргентинского форварда, с чем защитник справлялся, как мог. Чаще действия испанца находились в рамках правил, но иногда Серхио прибегал к откровенному хамству и провокациям. Достаточно вспомнить две прямые красные карточки, которые игрок «королевского клуба» получал за нарушения на Месси.

  • 2010 год. Удар исподтишка по ногам уже убегающего оппонента. Хоть кто-то понял, зачем было так фолить в центре поля? С наибольшей вероятностью, при счете 0:5 у подначиваемого Жозе Моуринью защитника попросту сдали нервы.
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  • 2017 год. Рамос прямыми ногами срубает Лео, чудом не оставляя аргентинца с переломом.
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А вот как Месси и Рамос ссорились во время ответного матча за Суперкубок Испании — 2017. Тогда, после очередного жесткого подката, Серхио хотел подать оппоненту мяч, но в последний момент перебросил его над Лео.

Месси этот эпизод привел в бешенство. В спину капитана «сливочных» прилетела грубая фраза «La Concha de tu madre», которую — скажем помягче — можно трактовать как оскорбление матери защитника.

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В то же время за пределами поля испанец относился куда более уважительно к Лионелю. Например, после того, как одноклубник Серхио Лука Модрич взял «Золотой мяч» за шикарный 2018 год (победа в ЛЧ + серебро мундиаля), футболист похвалил не только хорвата, но и тех игроков, которые по очереди брали эту награду на протяжении 10 лет.

«Раньше “Золотой мяч” доставался двум инопланетянам — Месси и Роналду», — цитировало Рамоса АР.

Стоит ли переживать ПСЖ?

Конечно, нет. Оба футболиста — настоящие профессионалы, соперничество на футбольном газоне не переносится за стены стадиона. Месси и Рамос не раз тепло приветствовали друг друга до матчей и обнимались после… Теперь же они будут биться не против, а за некогда заклятого соперника.

Только посмотрите, как тепло поприветствовал Рамос аргентинца у себя в Instagram-аккаунте еще до встречи на базе клуба:

«Сказал бы нам кто-нибудь об этом раньше, да, Лео Месси? Добро пожаловать!».
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Позже, во время первого дня с новыми одноклубниками, Месси тепло обнял Рамоса и перебросился с испанцем парой фраз. Авторитетное издание AS пишет, что во время недолгого разговора Серхио предложил Лионелю… остановиться у него в доме. Защитник «ПСЖ» выразил уверенность, что пока клуб занят поиском дома для семьи Месси, а также школы для троих сыновей нападающего Тьяго, Матео и Чиро, одноклубникам будет проще вместе адаптироваться к Парижу.

Достойный поступок от Рамоса — лишнее подтверждение тому, что конфликту «Барселоны» против «Реала» нет места в «Пари Сен-Жермен».

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