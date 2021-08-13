Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лорьян
Монако
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Брентфорд
Арсенал
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Валенсия
Хетафе
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Боруссия М
Бавария
11
Футбол. Первый дивизион
14.08
СКА-Хабаровск
Торпедо М
Футбол. Первый дивизион
14.08
Енисей
Олимп-Долгопрудный
Все события
Фоторепортажи
16Токио-2020: лучшие кадры 8 августа
12ПСЖ представил Месси
21:25 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ньюкасл» объявил о переходе Уиллока из «Арсенала»

Полузащитник «Арсенала» Джо Уиллок продолжит карьеру в «Ньюкасле».

Арсенал
Ньюкасл ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2021

О переходе футболиста сообщила пресс-служба «сорок».

Уиллок подписал долгосрочный контракт со своим новым клубом. По данным британских СМИ, «Ньюкасл» заплатил за игрока £ 25 млн.

Вторую часть предыдущего сезона Уиллок провёл в «Ньюкасле» на правах аренды. В мае он был признан лучшим игроком месяца в АПЛ. 21-летний полузащитник в «Ньюкасле» отметился впечатляющей серией. Он забивал на протяжении семи матчей подряд. В итоге руководство «сорок» решило выкупить игрока.

Отметим, «Арсенал» новый сезон АПЛ начнёт уже сегодня, 13 августа. В 1-м туре лондонцы сыграют с «Брентфордом». В свою очередь «Ньюкасл» в 1-м туре будет принимать «Вест Хэм».

 Американская гимнастка Байлз провалилась на Олимпиаде!
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
Лимит на легионеров в РПЛ наконец отменят? Этого захотел сам РФС
Новичок АПЛ «Брентфорд» принимает «Арсенал» (онлайн-трансляция)
Траньков о трансгендерах в фигурном катании: Ничего страшного
Почеттино сообщил, что дебют Месси в «ПСЖ» может быть отложен
Олег Романцев прокомментировал ситуацию в «Спартаке»
Ждем побед «Челси» и «Спартака»: Топ ставок выходных
Брат уличенного в допинге триатлониста из России также отстранен
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь