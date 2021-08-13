Защитник сборной Дании Вестергор перешел в «Лестер»

Вестергор перешел в «Саутгемптон» в 2018 году, а до этого защищал цвета «Боруссии» из Менхенгладбаха, «Вердера» и «Хоффенхайма». В прошлом сезоне провел 30 матчей в АПЛ, забил три гола, получил три желтые и одну красную карточку.