Защитник сборной Дании Вестергор перешел в «Лестер»
Защитник «Саутгемптона» и сборной Дании Янник Вестергор перешел в «Лестер».
Лестер
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Защитник «Саутгемптона» и сборной Дании Янник Вестергор перешел в «Лестер».
29-летний игрок заключил контракт до 2024 года, сообщает официальный сайт клуба.
Вестергор перешел в «Саутгемптон» в 2018 году, а до этого защищал цвета «Боруссии» из Менхенгладбаха, «Вердера» и «Хоффенхайма». В прошлом сезоне провел 30 матчей в АПЛ, забил три гола, получил три желтые и одну красную карточку.
Этим летом Янник со сборной Дании добрался до полуфинала чемпионата Европы-2020.