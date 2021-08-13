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20:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Защитник сборной Дании Вестергор перешел в «Лестер»

Защитник «Саутгемптона» и сборной Дании Янник Вестергор перешел в «Лестер».

Лестер
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Источник: AP 2021

29-летний игрок заключил контракт до 2024 года, сообщает официальный сайт клуба.

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Вестергор перешел в «Саутгемптон» в 2018 году, а до этого защищал цвета «Боруссии» из Менхенгладбаха, «Вердера» и «Хоффенхайма». В прошлом сезоне провел 30 матчей в АПЛ, забил три гола, получил три желтые и одну красную карточку.

Этим летом Янник со сборной Дании добрался до полуфинала чемпионата Европы-2020.

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