Тухель рассказал о сроках восстановления Зиеша
Главный тренер «Челси» Томас Тухель заявил, что хавбек Хаким Зиеш пропустит как минимум две недели
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель заявил, что хавбек Хаким Зиеш пропустит как минимум две недели
Главный тренер «Челси» Томас Тухель перед матчем 1-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» заявил, что хавбек Хаким Зиеш пропустит как минимум две недели
«Хаким наверняка пропустит игру
Матч «Челси» — «Кристал Пэлас» состоится завтра, 14 августа, в Лондоне. Начало встречи — в 17.00 мск.