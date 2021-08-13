Тухель рассказал о сроках восстановления Зиеша

Главный тренер «Челси» Томас Тухель перед матчем 1-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» заявил, что хавбек Хаким Зиеш пропустит как минимум две недели из-за травмы, полученной в игре за Суперкубок УЕФА против «Вильярреала» (1:1, 6:5 — по пенальти).

«Хаким наверняка пропустит игру из-за травмы. Принято решение, что лечение будет консервативным. Ему не понадобится операция, что является очень хорошей новостью. Надеемся, что так будет и дальше. Он должен вернуться через две недели», — цитирует Тухеля в Twitter журналист Низаар Кинселла.