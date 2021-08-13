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20:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тухель рассказал о сроках восстановления Зиеша

Главный тренер «Челси» Томас Тухель заявил, что хавбек Хаким Зиеш пропустит как минимум две недели из-за травмы.

Челси
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Источник: Reuters
Футбол

Англия 2021/2022
Тур 1, 14.08.2021, 17:00

Челси-Кристал Пэлас-

Главный тренер «Челси» Томас Тухель перед матчем 1-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» заявил, что хавбек Хаким Зиеш пропустит как минимум две недели из-за травмы, полученной в игре за Суперкубок УЕФА против «Вильярреала» (1:1, 6:5 — по пенальти).

«Хаким наверняка пропустит игру из-за травмы. Принято решение, что лечение будет консервативным. Ему не понадобится операция, что является очень хорошей новостью. Надеемся, что так будет и дальше. Он должен вернуться через две недели», — цитирует Тухеля в Twitter журналист Низаар Кинселла.

Матч «Челси» — «Кристал Пэлас» состоится завтра, 14 августа, в Лондоне. Начало встречи — в 17.00 мск.

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