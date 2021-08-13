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21:57 (мск), источник: Чемпионат.com

«Брентфорд» — «Арсенал»: в стартовом составе гостей выйдет 20-летний дебютант АПЛ

Сегодня, 13 августа, состоится матч 1-го тура АПЛ нового сезона.

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Источник: Reuters
Футбол

Англия 2021/2022
Тур 1, 13.08.2021, 22:00

Брентфорд1Арсенал0

Сегодня, 13 августа, состоится матч 1-го тура АПЛ нового сезона. Очередной розыгрыш АПЛ откроют «Брентфорд» и «Арсенал».

Команды назвали стартовые составы на матч. В составе «Арсенала» в нападении выйдет 20-летний форвард Фоларин Балогун. Этот матч для него станет дебютным в АПЛ.

«Брентфорд»: Райа, Пиннок, Янссон, Аер, Генри, Янельт, Нёргор, Оника, Канос, Тони, Мбемо.

«Арсенал»: Лено, Уайт, Чемберс, Тирни, Мари, Джака, Локонга, Смит, Балогун, Мартинелли, Пепе.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майклом Оливером из Нортумберленда. Помогать ему будут ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт.

«Брентфорд» является новичком АПЛ. В прошлом сезоне команда выступала в Чемпионшипе. «Арсенал» занял лишь 8-е место в турнирной таблице. Лондонцы не сумели завоевать путёвку в еврокубки.

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