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12ПСЖ представил Месси
22:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Почеттино сообщил, что дебют Месси в «ПСЖ» может быть отложен

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино дал понять, что аргентинский форвард Лионель Месси, присоединившийся к команде, может пропустить следующий матч парижан.

ПСЖ
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Источник: Reuters
Футбол

Франция 2021/2022
Тур 2, 14.08.2021, 22:00

ПСЖ-Страсбур-

Во 2-м туре Лиги 1 «ПСЖ» сыграет со «Страсбургом» в субботу, 14 августа. Но Почеттино планирует сперва подготовить Месси к выходу на поле.

«Сегодня он провёл лишь вторую тренировку после финала Копа Америка. Приоритет в том, чтобы он чувствовал себя лучше и лучше. Только тогда мы посмотрим, готов ли он выходить на поле.

Мы испытываем такие же чувства, как и болельщики. Его переход даёт нам позитивную энергию. Любой тренер хочет, чтобы у него в команде были лучшие футболисты. Здорово иметь обойму с прекрасными игроками. Это поможет нам достичь поставленных целей, — сказал Почеттино на предматчевой пресс-конференции.

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