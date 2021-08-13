Почеттино сообщил, что дебют Месси в «ПСЖ» может быть отложен

Футбол Франция 2021/2022 Тур 2, 14.08.2021, 22:00 ПСЖ - Страсбур -

Во 2-м туре Лиги 1 «ПСЖ» сыграет со «Страсбургом» в субботу, 14 августа. Но Почеттино планирует сперва подготовить Месси к выходу на поле.

«Сегодня он провёл лишь вторую тренировку после финала Копа Америка. Приоритет в том, чтобы он чувствовал себя лучше и лучше. Только тогда мы посмотрим, готов ли он выходить на поле.